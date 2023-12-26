Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1690169116921693> Додано: Вів 26 гру, 2023 20:08 vitaliiangel написав: Shaman написав: але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому. але ми повторюємо шлях, які розвинені країни пройшли 100 років тому. это в какой стране 100 лет назад была такая коррупция? это в какой стране 100 лет назад была такая коррупция?

така - це яка?



як в Китаї? ми й близько не стояли. в Південній Кореї президентів зазвичай після саджають за корупцію.



я натякаю більше про США - й мова більше не про корупцію, а про владу найбільших олігархів -- я гадаю США кінця 19-початку 20 сторіччя не дуже сильно відрізнялися від поточної України. так вільне володіння зброєю трохи обмежувало апетити, але принцип був той же. й ще раз - почитайте про Рокфеллера та Standard oil така - це яка?як в Китаї? ми й близько не стояли. в Південній Кореї президентів зазвичай після саджають за корупцію.я натякаю більше про США - й мова більше не про корупцію, а про владу найбільших олігархів -- я гадаю США кінця 19-початку 20 сторіччя не дуже сильно відрізнялися від поточної України. так вільне володіння зброєю трохи обмежувало апетити, але принцип був той же. й ще раз - почитайте про Рокфеллера та Standard oil Shaman

Повідомлень: 4942 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 20:11 Shaman ты как с другой планеты.



мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".



наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные. vitaliiangel

Повідомлень: 21401 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2339 раз. Подякували: 3321 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 20:41 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость". мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт nekefer

Повідомлень: 804 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 20:45 nekefer написав: просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных. Есть видос русского бизнесмена с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами. у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных. Есть видос русского бизнесмена с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами. vitaliiangel

Повідомлень: 21401 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2339 раз. Подякували: 3321 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 20:51 vitaliiangel написав: nekefer написав: просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных. Есть видос русского бизнесмена с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами. у них власть не лезет в жизнь пэрэсичных.с шеньжэня который за 3 года в своем бизнесе (интернет магазин) ни разу не столкнулся с чиновниками. Говорит в родной росии его бы уже запинали разными проверками и поборами.

?

удариться головой в угол дома предлагать или всёже ум есть? удариться головой в угол дома предлагать или всёже ум есть? Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 26 гру, 2023 20:53, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Заблокований Повідомлень: 2989 З нами з: 23.05.14 Подякував: 597 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 20:53 Vadim_ Шеньжень город в Китае. Vadim_ написав: удариться головой в угол дома предлагать? удариться головой в угол дома предлагать? что из написанного тебе непонятно? на рф коррупция, русский сбежал в Китай делать бизнес, о чём снимает видосы для ютуба. Шеньжень город в Китае.что из написанного тебе непонятно? на рф коррупция, русский сбежал в Китай делать бизнес, о чём снимает видосы для ютуба. vitaliiangel

Повідомлень: 21401 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2339 раз. Подякували: 3321 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 21:08 vitaliiangel написав: Vadim_ написав: нахуя ты его постишь? нахуя ты его постишь? кого? сформируй мысль внятно. Видос сверху снял китаец, там слышно язык оригинала за кадром. Русская только озвучка. Нельзя такое постить? а что можно? сформируй мысль внятно. Видос сверху снял китаец, там слышно язык оригинала за кадром. Русская только озвучка. Нельзя такое постить? а что можно?

нануя донатить русского? нануя донатить русского? Vadim_

Заблокований Повідомлень: 2989 З нами з: 23.05.14 Подякував: 597 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 21:16 віталька, розкажи про китай Віталька , розкажи нам про Китай у контексті Україна? Vadim_

Заблокований Повідомлень: 2989 З нами з: 23.05.14 Подякував: 597 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 21:21 nekefer написав: vitaliiangel написав: мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость". мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".

просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт просто у них коммунизм и нет латифундии, которая скупит тысячами гектар и станет растить коноплю на экспорт

Китай? комунізм? вдалий жарт.



комунізм там закінчився років 30 назад, від нього залишилася лише назва партії... Китай? комунізм? вдалий жарт.комунізм там закінчився років 30 назад, від нього залишилася лише назва партії... Shaman

Повідомлень: 4942 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 гру, 2023 21:21 Vadim_ написав: Vadim_ написав: vitaliiangel написав: Vadim_ Шеньжень город в Китае. Шеньжень город в Китае.

У мене дружина громадянка Китаю ,?

ще треба щось мені розказувати про КНР? У мене дружина громадянка Китаю ,?ще треба щось мені розказувати про КНР?

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Чья жена и какой национальности??? Поподробнее с этого местаЧья жена и какой национальности??? барабашов Повідомлень: 3747 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1690169116921693> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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