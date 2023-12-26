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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:25
vitaliiangel написав:Shaman
ты как с другой планеты.
мы не развиваемся из-за коррупции. загугли насколько просто пэрэсичному открыть в Китае мелкий ресторан или парихмахерскую. Вот видео Китай, мелкий депрессивный городок, работы нет - один сплошной мелкий бизнес "самозанятость".
наложи на Китай нашу коррупцию и 90% бизнеса с этого видео исчезнет. Представь себе такое в Киеве. Сразу облава ментов и конские штрафы. У меня тётка торговала на рынке, заипалась всем платить. Бывало такое выторг 10000 в месяц а обязательных платежей 9000. Потом сидит и ревёт птамуш целый месяц отпахала бесплатно. Пока я её не убедил бросить заниматься куйнёй. Устроилась в ателье, хоть в тепле и 8 тыс стабильные.
а де сказано, що корупції немає. ой не певен, за що ж там смертна кара?
та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:00
Shaman написав:
та й на наших ринках жаляться, але чомусь торгують далі
коррупция не убивает бизнес полностью, а сильно уменьшает его масштабы. Поэтому внешне может показаться что её нет. Есть же рынки, там торгаши торгуют, всё прекрасно. Только не каждому по душе платить дань. А кому-то и нечем. Эти люди выпадают из экономики. Я тебе какие то элементарные вещи объясняю. Открой свой бизнес, поговорим.
Shaman написав:
а де сказано, що корупції немає
сядь у метро продавать рыбу в Киеве. Тебе назовут таксу. А если не заплатишь придут менты и вышвырнут со штрафом. В мелких сёлах проще, там все друг друга знают и может быть не вышвырнут, но если ты чужак, понаехал, переселенец - вышвырнут 200%.
Shaman написав:
але чомусь торгують далі
почему же они торгуют? а детей людям чем кормить, сказками что нет коррупции.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:10
1. В Китаї особливий вид корупції. В них так звана культура "конверта": йдеш до боса щось просити - обов'язково береш конвертик з 100 Юанів...
2. За всю Україну не скажу, але мама торгувала на базарі із 90-х і десь після 1998 року, як ввели єдині податки, до неї податкова ні разу не приходила. Лише із коронавірусом, коли вона неправильно закрила ФОП, її побрили за несплату ЄСВ...
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