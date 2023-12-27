rjkz написав:katso написав:Предлагаю отделять технологический прогресс от социального прогресса - все эти автомобили мобильные телефоны и прочий невиданный ранее пластик это чисто технологическое развитие, они стали доступны по всему миру одновременно. Но отмечу что "необходимость" покупать новый айфон или кросовки не так давит на мозг, как необходимость оплаты коммуналки и продуктов, которые на завтра не отложишь потому что кущать и тепло нужно сегодня - поэтому увеличение стоимости продуктов и комуналки за счет уменьшения стоимости телефонов компьютеров и автомобилей не думаю что сильно осчастливило людей.
Совершенно верно.
Только все-таки у бОльшего числа людей ввиду высоких относительно пересичных доходов айтишников и заробитчан-родственников появились возможности больше себе позволить, они-же включают мультипликатор, как принято говорить.
Те, кто ввиду рода деятельности не зарабатывает в айти, не имеет помощи от родственников и не может на тех категориях заработать (я имею ввиду бюджетников и пенсионеров) - дело швах.
Но по этому пути надо пройти. "Пойдешь направо - в Америку попадешь, пойдешь налево - в Северную Корею придешь".
Кстати, еще один момент. Если производители продуктов питания могут позволить себе продавать на внешнем рынке и потому для них нет большой разницы по одной и той-же цене продать в США или в Сильпо,но конкуренция все-таки есть, то рыжий татарин зачавкал то, что плохо лежало от совка, закопав, взорвав, расстреляв конкурентов, платит украинскую зарплату, но населению поставляет по мировым ценам - это монополия.
Украинские и росийские олигархические элиты загнали народ в такую жесткую нищету людей, что те, кто свалил из Украины, попали в лучший мир еще при жизни.
Особенно выиграли те, кто свалил в конце 80-х -начале 90-х.
Я людям тут рассказываю как стирали одноразовые полиэтиленовые пакеты - не верят. Как люди ели картошку с капустой и подсолнечным маслом - не верят.
Как курильщики бычки докуривали - не верят. И это в Киеве.
И, как я узнал, в Молдове, а может и на периферии Украины, был реальный голод. Разве что не голодомор. И Молдова была долго самой бедной страной Европы, пока Украина не опустилась на это "почетное" место в 2010-х.. В 90-х из Молдовы выехало более 50% населения. Преимущественно молодые.
Так у них ничего и не было - ни такого количества черноземов ни такой промышленности и раша устроила им вариант "бамбаса" (Приднестровье) еще в 90-х.
В НЙ очень много молдаван.
й знову казка на казці. це особливості цієї гілки, чи як?
ви ІТшник чи заробітчанин? ні. як же ви заробили свої статки?
масовий ІТшник - це тема 10х років, раніше це було високооплачувані одиниці. більше всього заробили власники тих чи інших бізнесів - як й ви. й так, тепер дайте відповідь - а скільки ви платили своїм працівникам? бо виявиться що на словах - борець за права трудящих, а по факту - своїм працівникам платив копійки. класичний приклад казкарів
перший мільйон - це звісно цікава тема, але давайте обговоримо, як свої статки заробив пан Рокфеллер. хоч картинка у Вікіпедії красива, але все одно є цікаві моменти:
"...виконання великомасштабних замовлень з продовольчого постачання армії...вдалося своєю щирістю справити позитивне враження на директора банку, і той погодився надати кредит"
"став поступово скуповувати інші нафтові фірми по одній, невеликі підприємства, які не коштували надто дорого. Така стратегія не подобалася багатьом американцям."
"Конкуренти не могли йому протистояти, Рокфеллер поставив їх перед вибором: об'єднання з ним, або розорення."
"...було зосереджено 95 % нафтовидобутку Америки. Ставши монополістом, Standard Oil підняла ціни..."
нікого не нагадує? таке життя
з приводу загнали у бідність - від вас дивно чути. вас теж загнали? чи ви дрібний представник еліти, який свій шматок вхопив й втік?
рівень життя для працюючих в Україні значно вищий, ніж у срср. й можливостей теж набагато більше.
про саму бідну країну Європи - то некоректна статистика - помножте десь на 2 (теж неодноразово писав)
якось так