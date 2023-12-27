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#<1 ... 1683168416851686 Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38 Starikan написав: Г-да успешные американцы,



Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается



Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо? rjkz

Повідомлень: 15986 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 4999 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 гру, 2023 21:45 Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается



Вопрос совсем легкий.

Для начала: DE&I (BUSINESS , EDUCATION) - abbreviation for Diversity, Equity and Inclusion: the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included, so that they do not experience any disadvantage because of belonging to a particular group, and that each person should be given the same opportunities as others according to their needs...



Как к этому можно относиться? Только положительно.

Два простых примера прямо сейчас. Прямо в эти минуты реально.



Пример 1. Товарищ переехал на житие в США 5 лет назад. По простой визе В1/В2 (!!!!!!!!!!!!). Через 2 недели уехал. Через 2 недели вернулся - нанял адвоката - поменял себе примерно за 2 500 долларов статус на "BUSINESS" - родителям приходилось немного помогать - поднял одно дело. Организовал второе дело (кормится несколько человек в Украине) - вызвал семью - заканчивает строить уже третий свой по счету дом в США. Волонтерит реально делом - а не на словах.

Неделю назад в гости с Украины прилетела родственница с детьми (выкроила время, а вообще волонтерит реально, а не на словах). Вчера перелетели на Карибы. Там берут напрокат яхту и немного походят в море (точнее - в океан) - всего на паруснике будет 4 детей. Хорошее воспитание и спорт. Двое из 4-х детей на яхте уже привыкли к воздушным тревогам и помогают родителям правильно включать EcoFlow. Хорошо учатся в украинской школе.



Пример 2. Сейчас вблизи города Monterrey примерно на пол-пути от San Jose до Los Angeles на парковые находится RV (дом на колесах). Взят напрокат (1100 долларов за 7 суток). Внутри за рулем парень, который первый раз руководит такой махиной. А вообще ездит на новенькой Тесла модел 3, купленной в кредит в августе (первый взнос 4 500 долларов). Так же в этом чуде техники находится человек, который прибыл в США только в июле. Необычно проводить время в таком доме: в 2 ночи кто то ходил по парковке и громко разговаривал. Внутри дома на колесах есть любима собачка - очень она не любит чужих - гавкала. В программе новогодней поездки далее: Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco.



Ну вот. Как бы американцы (гражданства никто не имеет, разве что Грин карту)...

Как-бы и соответствует определению "...the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included..." И как бы даже без всяких там прочих WOKE... прямо вот совсем без всяких WOKE... (в смысле значения в тексте).

Ну а если считать, что под этим словом прячется совсем другое: past simple of wake - то точно НЕ СПАЛИ.

Точно ушами не хлопали.



P.S. Пока писал этот текст - кое что изменилось: RV уже по дороге в город Salinas. Интересные места - я там много поездил за рулем - напоминает наш Крым между Симферополем и Бахчисараем... Вопрос совсем легкий.Для начала:(BUSINESS , EDUCATION) - abbreviation foriversity,quity andnclusion:so that they do not experience any disadvantage because of belonging to a particular group, and that each person should be given the same opportunities as others according to their needs...Как к этому можно относиться? Только положительно.Два простых примера прямо сейчас. Прямо в эти минуты реально.Товарищ переехал на житие в США 5 лет назад. По простой визе В1/В2 (!!!!!!!!!!!!). Через 2 недели уехал. Через 2 недели вернулся - нанял адвоката - поменял себе примерно за 2 500 долларов статус на "BUSINESS" - родителям приходилось немного помогать - поднял одно дело. Организовал второе дело (кормится несколько человек в Украине) - вызвал семью - заканчивает строить уже третий свой по счету дом в США. Волонтерит реально делом - а не на словах.Неделю назад в гости с Украины прилетела родственница с детьми (выкроила время, а вообще волонтерит реально, а не на словах). Вчера перелетели на Карибы. Там берут напрокат яхту и немного походят в море (точнее - в океан) - всего на паруснике будет 4 детей. Хорошее воспитание и спорт. Двое из 4-х детей на яхте уже привыкли к воздушным тревогам и помогают родителям правильно включать EcoFlow. Хорошо учатся в украинской школе.Сейчас вблизи города Monterrey примерно на пол-пути от San Jose до Los Angeles на парковые находится RV (дом на колесах). Взят напрокат (1100 долларов за 7 суток). Внутри за рулем парень, который первый раз руководит такой махиной. А вообще ездит на новенькой Тесла модел 3, купленной в кредит в августе (первый взнос 4 500 долларов). Так же в этом чуде техники находится человек, который прибыл в США только в июле. Необычно проводить время в таком доме: в 2 ночи кто то ходил по парковке и громко разговаривал. Внутри дома на колесах есть любима собачка - очень она не любит чужих - гавкала. В программе новогодней поездки далее: Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco.Ну вот. Как бы американцы (гражданства никто не имеет, разве что Грин карту)...Как-бы и соответствует определению "...the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included..." И как бы даже без всяких там прочих WOKE... прямо вот совсем без всяких WOKE... (в смысле значения в тексте).Ну а если считать, что под этим словом прячется совсем другое: past simple of wake - то точно НЕ СПАЛИ.Точно ушами не хлопали.Пока писал этот текст - кое что изменилось: RV уже по дороге в город Salinas. Интересные места - я там много поездил за рулем - напоминает наш Крым между Симферополем и Бахчисараем... akurt

Повідомлень: 8934 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3418 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1683168416851686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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