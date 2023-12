Додано: Сер 27 гру, 2023 21:45

Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается

the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included,

Пример 1.

Пример 2.

Вопрос совсем легкий.Для начала:(BUSINESS , EDUCATION) - abbreviation foriversity,quity andnclusion:so that they do not experience any disadvantage because of belonging to a particular group, and that each person should be given the same opportunities as others according to their needs...Как к этому можно относиться? Только положительно.Два простых примера прямо сейчас. Прямо в эти минуты реально.Товарищ переехал на житие в США 5 лет назад. По простой визе В1/В2 (!!!!!!!!!!!!). Через 2 недели уехал. Через 2 недели вернулся - нанял адвоката - поменял себе примерно за 2 500 долларов статус на "BUSINESS" - родителям приходилось немного помогать - поднял одно дело. Организовал второе дело (кормится несколько человек в Украине) - вызвал семью - заканчивает строить уже третий свой по счету дом в США. Волонтерит реально делом - а не на словах.Неделю назад в гости с Украины прилетела родственница с детьми (выкроила время, а вообще волонтерит реально, а не на словах). Вчера перелетели на Карибы. Там берут напрокат яхту и немного походят в море (точнее - в океан) - всего на паруснике будет 4 детей. Хорошее воспитание и спорт. Двое из 4-х детей на яхте уже привыкли к воздушным тревогам и помогают родителям правильно включать EcoFlow. Хорошо учатся в украинской школе.Сейчас вблизи города Monterrey примерно на пол-пути от San Jose до Los Angeles на парковые находится RV (дом на колесах). Взят напрокат (1100 долларов за 7 суток). Внутри за рулем парень, который первый раз руководит такой махиной. А вообще ездит на новенькой Тесла модел 3, купленной в кредит в августе (первый взнос 4 500 долларов). Так же в этом чуде техники находится человек, который прибыл в США только в июле. Необычно проводить время в таком доме: в 2 ночи кто то ходил по парковке и громко разговаривал. Внутри дома на колесах есть любима собачка - очень она не любит чужих - гавкала. В программе новогодней поездки далее: Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco.Ну вот. Как бы американцы (гражданства никто не имеет, разве что Грин карту)...Как-бы и соответствует определению "...the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included..." И как бы даже без всяких там прочих WOKE... прямо вот совсем без всяких WOKE... (в смысле значения в тексте).Ну а если считать, что под этим словом прячется совсем другое: past simple of wake - то точно НЕ СПАЛИ.Точно ушами не хлопали.Пока писал этот текст - кое что изменилось: RV уже по дороге в город Salinas. Интересные места - я там много поездил за рулем - напоминает наш Крым между Симферополем и Бахчисараем...