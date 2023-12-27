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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38

  Starikan написав:Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается :wink:


Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:45

  Starikan написав:Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается :wink:


Вопрос совсем легкий.
Для начала: DE&I (BUSINESS , EDUCATION) - abbreviation for Diversity, Equity and Inclusion: the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included, so that they do not experience any disadvantage because of belonging to a particular group, and that each person should be given the same opportunities as others according to their needs...

Как к этому можно относиться? Только положительно.
Два простых примера прямо сейчас. Прямо в эти минуты реально.

Пример 1. Товарищ переехал на житие в США 5 лет назад. По простой визе В1/В2 (!!!!!!!!!!!!). Через 2 недели уехал. Через 2 недели вернулся - нанял адвоката - поменял себе примерно за 2 500 долларов статус на "BUSINESS" - родителям приходилось немного помогать - поднял одно дело. Организовал второе дело (кормится несколько человек в Украине) - вызвал семью - заканчивает строить уже третий свой по счету дом в США. Волонтерит реально делом - а не на словах.
Неделю назад в гости с Украины прилетела родственница с детьми (выкроила время, а вообще волонтерит реально, а не на словах). Вчера перелетели на Карибы. Там берут напрокат яхту и немного походят в море (точнее - в океан) - всего на паруснике будет 4 детей. Хорошее воспитание и спорт. Двое из 4-х детей на яхте уже привыкли к воздушным тревогам и помогают родителям правильно включать EcoFlow. Хорошо учатся в украинской школе.

Пример 2. Сейчас вблизи города Monterrey примерно на пол-пути от San Jose до Los Angeles на парковые находится RV (дом на колесах). Взят напрокат (1100 долларов за 7 суток). Внутри за рулем парень, который первый раз руководит такой махиной. А вообще ездит на новенькой Тесла модел 3, купленной в кредит в августе (первый взнос 4 500 долларов). Так же в этом чуде техники находится человек, который прибыл в США только в июле. Необычно проводить время в таком доме: в 2 ночи кто то ходил по парковке и громко разговаривал. Внутри дома на колесах есть любима собачка - очень она не любит чужих - гавкала. В программе новогодней поездки далее: Los Angeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco.

Ну вот. Как бы американцы (гражданства никто не имеет, разве что Грин карту)...
Как-бы и соответствует определению "...the idea that all people should have equal rights and treatment and be welcomed and included..." И как бы даже без всяких там прочих WOKE... прямо вот совсем без всяких WOKE... (в смысле значения в тексте).
Ну а если считать, что под этим словом прячется совсем другое: past simple of wake - то точно НЕ СПАЛИ.
Точно ушами не хлопали.

P.S. Пока писал этот текст - кое что изменилось: RV уже по дороге в город Salinas. Интересные места - я там много поездил за рулем - напоминает наш Крым между Симферополем и Бахчисараем...
akurt
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