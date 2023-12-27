Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24
1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.
И заодно оживить ветку после Кристмаса.
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