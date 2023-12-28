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#<1 ... 1683168416851686 Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38 Starikan написав: Г-да успешные американцы,



Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается



Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо? rjkz

Повідомлень: 15987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 4999 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24 rjkz написав: Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается

Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо?

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.

2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.



И заодно оживить ветку после Кристмаса. 1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.И заодно оживить ветку после Кристмаса. Starikan 2 Повідомлень: 19709 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2584 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 08:03 Starikan написав: rjkz написав: Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается

Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо?

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.

2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.



И заодно оживить ветку после Кристмаса. 1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.И заодно оживить ветку после Кристмаса.



Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?

Не прибили - и на том спасибо.

Это такой перегиб, что не лечится.

Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.

У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.

Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".

Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.

Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.

Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.

Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.

Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.

А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.

Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.

То-ли еще будет.

Ну что, успешный из меня американец? Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?Не прибили - и на том спасибо.Это такой перегиб, что не лечится.Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.То-ли еще будет.Ну что, успешный из меня американец? rjkz

Повідомлень: 15987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 4999 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1683168416851686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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