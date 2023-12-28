Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24
1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.
И заодно оживить ветку после Кристмаса.
Додано: Чет 28 гру, 2023 08:03
Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец?
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