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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1683168416851686
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38

  Starikan написав:Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается :wink:


Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24

  rjkz написав:
  Starikan написав:Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается :wink:

Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.

И заодно оживить ветку после Кристмаса.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 08:03

  Starikan написав:
  rjkz написав:
  Starikan написав:Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается :wink:

Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.

И заодно оживить ветку после Кристмаса.


Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:47

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  Starikan написав:Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается :wink:


1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.

И заодно оживить ветку после Кристмаса.

Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец? :mrgreen:

посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.

подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове :D

давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики

В Статуті внутрішньої служби про ЛГБТ та про сексуальні стосунки нічого не написано. Тобто це - особиста справа кожного.
Denik
 
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