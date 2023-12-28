Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1683168416851686 Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38 Starikan написав: Г-да успешные американцы,



Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается



Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо? rjkz

Повідомлень: 15989 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5000 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24 rjkz написав: Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается

Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо?

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.

2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.



И заодно оживить ветку после Кристмаса. 1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.И заодно оживить ветку после Кристмаса. Starikan 2 Повідомлень: 19709 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2584 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 08:03 Starikan написав: rjkz написав: Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается

Попробую ответить вопросами на вопрос (с).

1. Что есть "успешные американцы"?

2. А шо? Попробую ответить вопросами на вопрос (с).1. Что есть "успешные американцы"?2. А шо?

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.

2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.



И заодно оживить ветку после Кристмаса. 1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.И заодно оживить ветку после Кристмаса.



Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?

Не прибили - и на том спасибо.

Это такой перегиб, что не лечится.

Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.

У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.

Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".

Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.

Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.

Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.

Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.

Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.

А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.

Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.

То-ли еще будет.

Ну что, успешный из меня американец? Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?Не прибили - и на том спасибо.Это такой перегиб, что не лечится.Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.То-ли еще будет.Ну что, успешный из меня американец? rjkz

Повідомлень: 15989 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5000 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 13:47 rjkz написав: Starikan написав: Starikan написав: Г-да успешные американцы,

Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?

Ответ "мы к нему не относимся" не принимается Г-да успешные американцы,Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?Ответ "мы к нему не относимся" не принимается



1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.

2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.



И заодно оживить ветку после Кристмаса. 1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.И заодно оживить ветку после Кристмаса.

Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?

Не прибили - и на том спасибо.

Это такой перегиб, что не лечится.

Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.

У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.

Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".

Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.

Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.

Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.

Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.

Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.

А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.

Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.

То-ли еще будет.

Ну что, успешный из меня американец? Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?Не прибили - и на том спасибо.Это такой перегиб, что не лечится.Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.То-ли еще будет.Ну что, успешный из меня американец?

посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.



подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове



давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готоведавно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики Shaman

Повідомлень: 4946 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 14:20 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики

В Статуті внутрішньої служби про ЛГБТ та про сексуальні стосунки нічого не написано. Тобто це - особиста справа кожного. В Статуті внутрішньої служби про ЛГБТ та про сексуальні стосунки нічого не написано. Тобто це - особиста справа кожного. Denik Повідомлень: 2801 З нами з: 23.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 15:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Со временем надо перебираться в республиканский штат. Со временем надо перебираться в республиканский штат.

Насколько я знаю, в последнее время такое перебирание стало весьма массовым. Вот только большинство перебирается не по политическим мотивам, а глядя на уровень цен. Есть немалая вероятность того, что на новом месте они продолжат голосовать за демократов... Насколько я знаю, в последнее время такое перебирание стало весьма массовым. Вот только большинство перебирается не по политическим мотивам, а глядя на уровень цен. Есть немалая вероятность того, что на новом месте они продолжат голосовать за демократов... Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7309 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6270 раз. Подякували: 20670 раз. Профіль 121 69 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 16:18 Shaman написав: rjkz написав: Starikan написав:

1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.

2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.



И заодно оживить ветку после Кристмаса. 2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.И заодно оживить ветку после Кристмаса.

Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?

Не прибили - и на том спасибо.

Это такой перегиб, что не лечится.

Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.

У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.

Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".

Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.

Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.

Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.

Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.

Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.

А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.

Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.

То-ли еще будет.

Ну что, успешный из меня американец? Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?Не прибили - и на том спасибо.Это такой перегиб, что не лечится.Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.То-ли еще будет.Ну что, успешный из меня американец?

посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.



подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове



давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готоведавно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики



Я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.

Поэтому ккк - это не ко мне.

А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.

Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.

Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.

Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.

И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.

Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.

И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы. Я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.Поэтому ккк - это не ко мне.А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы. rjkz

Повідомлень: 15989 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5000 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 16:20 Сибарит написав: rjkz написав: Со временем надо перебираться в республиканский штат. Со временем надо перебираться в республиканский штат.

Насколько я знаю, в последнее время такое перебирание стало весьма массовым. Вот только большинство перебирается не по политическим мотивам, а глядя на уровень цен. Есть немалая вероятность того, что на новом месте они продолжат голосовать за демократов... Насколько я знаю, в последнее время такое перебирание стало весьма массовым. Вот только большинство перебирается не по политическим мотивам, а глядя на уровень цен. Есть немалая вероятность того, что на новом месте они продолжат голосовать за демократов...



Мне трудно судить, я имею опыт НЙ и немного НДЖ.

Цены разнятся сильно на жилье, на остальное цены мало влияют на качество жизни. Мне трудно судить, я имею опыт НЙ и немного НДЖ.Цены разнятся сильно на жилье, на остальное цены мало влияют на качество жизни. rjkz

Повідомлень: 15989 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8135 раз. Подякували: 5000 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 16:24 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?

Не прибили - и на том спасибо.

Это такой перегиб, что не лечится.

Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.

У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.

Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".

Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.

Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.

Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.

Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.

Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.

А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.

Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.

То-ли еще будет.

Ну что, успешный из меня американец? Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?Не прибили - и на том спасибо.Это такой перегиб, что не лечится.Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.То-ли еще будет.Ну что, успешный из меня американец?

посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.



подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове



давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готоведавно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики



Я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.

Поэтому ккк - это не ко мне.

А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.

Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.

Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.

Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.

И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.

Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.

И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы. Я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.Поэтому ккк - это не ко мне.А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы. То ви описали так звану "позитивну дискримінацію" - як на мене, ідіотизм, але, нажаль, таке є в багатьох країнах, на різних рівнях, і з питань "класичної" гендерної рівності, і інших. Включно з вимогами до складу топ менеджменту приватних компаній. Навіть у нас були ідеї таке впровадити під соусом наближення до гендерної рівності. Але це все призводить до деградації як на мене. Однією дискримінацією наслідки іншої можна тільки погіршити То ви описали так звану "позитивну дискримінацію" - як на мене, ідіотизм, але, нажаль, таке є в багатьох країнах, на різних рівнях, і з питань "класичної" гендерної рівності, і інших. Включно з вимогами до складу топ менеджменту приватних компаній. Навіть у нас були ідеї таке впровадити під соусом наближення до гендерної рівності. Але це все призводить до деградації як на мене. Однією дискримінацією наслідки іншої можна тільки погіршити Faceless

Модератор Повідомлень: 34402 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1426 раз. Подякували: 7923 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1683168416851686 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор