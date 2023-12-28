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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:38
Starikan написав:
Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается
Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24
rjkz написав: Starikan написав:
Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается
Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.
И заодно оживить ветку после Кристмаса.
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Starikan
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Додано: Чет 28 гру, 2023 08:03
Starikan написав: rjkz написав: Starikan написав:
Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается
Попробую ответить вопросами на вопрос (с).
1. Что есть "успешные американцы"?
2. А шо?
1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.
И заодно оживить ветку после Кристмаса.
Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:47
rjkz написав: Starikan написав: Starikan написав:
Г-да успешные американцы,
Как вы относитесь к DEI и прочему WOKE?
Ответ "мы к нему не относимся" не принимается
1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.
И заодно оживить ветку после Кристмаса.
Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец?
посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.
подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове
давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики
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Додано: Чет 28 гру, 2023 14:20
Shaman написав:
давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики
В Статуті внутрішньої служби про ЛГБТ та про сексуальні стосунки нічого не написано. Тобто це - особиста справа кожного.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 15:03
rjkz написав:
Со временем надо перебираться в республиканский штат.
Насколько я знаю, в последнее время такое перебирание стало весьма массовым. Вот только большинство перебирается не по политическим мотивам, а глядя на уровень цен. Есть немалая вероятность того, что на новом месте они продолжат голосовать за демократов...
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:18
Shaman написав: rjkz написав: Starikan написав:1. Те, которые ассимилировались и понимают, о чем речь.
2. Да просто интересно. Уж очень много шуму в СМИ и сетях вокруг этого. Чуть ли не самый важный вопрос внутренней политики.
И заодно оживить ветку после Кристмаса.
Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец?
посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.
подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове
давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики
Я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.
Поэтому ккк - это не ко мне.
А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.
Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.
Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.
Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.
И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.
Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.
И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:20
Сибарит написав: rjkz написав:
Со временем надо перебираться в республиканский штат.
Насколько я знаю, в последнее время такое перебирание стало весьма массовым. Вот только большинство перебирается не по политическим мотивам, а глядя на уровень цен. Есть немалая вероятность того, что на новом месте они продолжат голосовать за демократов...
Мне трудно судить, я имею опыт НЙ и немного НДЖ.
Цены разнятся сильно на жилье, на остальное цены мало влияют на качество жизни.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:24
rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав:
Шо может сказать мужчина, да еще и белый в Омерике за DEI?
Не прибили - и на том спасибо.
Это такой перегиб, что не лечится.
Меня лично это не касается, так как почти не пересекаюсь со сферами там, где это находит отображение.
У детей в школах вроде это не так пропагандируется как в Калифорнии и Вашингтон стейт. Со следующего года младший пойдет к старшему в частную школу, там вроде как нет этой фигни (ТТТ). Но вот что будет в хайскул -????.
Еще одна такая фигня - это как параллельная реальность коммунизьму - "От каждого по способности, каждому по потребности".
Сейчас в США такие левые заносы, что скоро в школах начнут "Апрельские тезисы" преподавать. И мне это не может нравиться.
Во время блм погромов весь Манхеттен был разрисован серпами и молотами.
Я знал такую страну, где было много серпей и молотей. Ее нет. И не хочу, чтобы это постигло США.
Со временем надо перебираться в республиканский штат. Но это уже надо быть хорошо адаптированным американцем и твердо стоять на финансовых ногах.
Плюсы демштатов для ньюкамеров - если что пошло не так, то можно расчитывать на помощь, чтобы выгрести.
А пока...в некоторых госучреждениях попадаются гегемоны (черная женщина), которые смотрят на белого мужчину как на ошибку природы. Или стоишь в очереди в супермаркете, а рядом в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики. Или тетки ходят в тишортах на которых написано, что они горды тем, что они лгбт.
Пока только 2 трансгендеров видел в своей локации за эти годы.
То-ли еще будет.
Ну что, успешный из меня американец?
посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.
подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове
давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики
Я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.
Поэтому ккк - это не ко мне.
А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.
Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.
Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.
Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.
И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.
Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.
И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы.
То ви описали так звану "позитивну дискримінацію" - як на мене, ідіотизм, але, нажаль, таке є в багатьох країнах, на різних рівнях, і з питань "класичної" гендерної рівності, і інших. Включно з вимогами до складу топ менеджменту приватних компаній. Навіть у нас були ідеї таке впровадити під соусом наближення до гендерної рівності. Але це все призводить до деградації як на мене. Однією дискримінацією наслідки іншої можна тільки погіршити
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59
Якщо говорити не упереджено і чесно, то дійсно ТЕ суспільство і організовано невірно, і живе невірно, і хазяйнує невірно:
- всі будинки з гімна та палок;
- медицина неправильна;
- податки треба платити і платять як дурні;
- з тими ЛГБТ чи як його там - носяться як дурень із ступою;
- негра не називають негром...
- жінку можуть взяти на роботу...
Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.
Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.
Десь на 1/2 року.
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