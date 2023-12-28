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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 17:16
akurt написав:
Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.
Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.
Десь на 1/2 року.
100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 17:37
Denik написав: akurt написав:
Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.
Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.
Десь на 1/2 року.
100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців.
Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".
100 мільярдів - то зараз на колінах просять з бюджету США.
Тобто то ті, хоти живе і хазяйнує НЕПРАВИЛЬНО - повинні витягнути з кишені і подарувати тим, хто живе і хазяйнує "правильно".
Якщо подарують 100 мільярдів, то трохи будуть терпіти ті, хто живе та хазяйнує "правильно", тих, хто живе та хазяйнує неправильно...
Трохи менше будуть топтати ногами. Але не довго: до наступних 100 мільярдів...
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Додано: Чет 28 гру, 2023 17:46
akurt написав: Denik написав: akurt написав:
Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.
Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.
Десь на 1/2 року.
100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців.
Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".
100 мільярдів - то зараз на колінах просять з бюджету США.
Тобто то ті, хоти живе і хазяйнує НЕПРАВИЛЬНО - повинні витягнути з кишені і подарувати тим, хто живе і хазяйнує "правильно".
Якщо подарують 100 мільярдів, то трохи будуть терпіти ті, хто живе та хазяйнує "правильно", тих, хто живе та хазяйнує неправильно...
Трохи менше будуть топтати ногами. Але не довго: до наступних 100 мільярдів...
300 ярдів - це наші гроші. Але я б не хотів щоб їх витрачали на пенсії та іншу ковбасу - просремо і не встигнемо оглянутись. Це гроші на докорінну перебудову держави.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 17:49
Ну які вони "ваші/наші": то віртуальні гроші, які західні країни заморозили - походженням російські - на своїх рахунках. Вже було роз"яснення нашого Мінюсту - заморозити їх можна, а отримати НЕ можна. Бо то чуже.
Отримати можна золото Гетьмана Полуботька - але щось не поспішають.
Можливо вже хтось отримав...
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akurt
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Додано: Чет 28 гру, 2023 17:56
akurt написав:
Ну які вони "ваші/наші": то віртуальні гроші, які західні країни заморозили - походженням російські - на своїх рахунках. Вже було роз"яснення нашого Мінюсту - заморозити їх можна, а отримати НЕ можна. Бо то чуже.
Отримати можна золото Гетьмана Полуботька - але щось не поспішають.
Можливо вже хтось отримав...
Україна отримає ці гроші. Це без варіантів. Але я сподіваюсь, що отримає їх більш свідомий уряд і тоді коли вже не потрібно буде тушити цими грошима пожежі, і коли буде чіткий план їх використання з прорахунками ефективності. Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 28 гру, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 17:56
До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:01
airmax78 написав:
Але я сподіваюсь, що отримає їх більш свідомий уряд і тоді коли вже не потрібно буде тушити цими грошима пожежі, і коли буде чіткий план їх використання з прорахунками ефективності. .
Хм... Дай Боже... Сказано ж: "Хто добре учиться, той буде й добре робить..."
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akurt
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:03
airmax78 написав:
До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?
Поняли, что Вы заняли все места и другим места нет. Не на что надеяться кроме того, что Вы так же не захватите ваши 300 млрд.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:07
airmax78 написав:
До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?
Та ні, все простіше.
Навіщо стояти - вже на попередніх сторінках багато дописувачів довели, що весь світ заселено геями, ЛГБД-тами, збоченцями різного гатунку, будівельниками з гімна та палок, нерозумними (які невірно та "не так" голосують), дурнями (які платять податки), телепнями (діти яких вчаться в провідних університетах) - то куди ж і навіщо ж...
До речі, пан airmax78
- орієнтовно 26/27 січня буду у Відні (якщо плани різко не зміняться) - можемо зустрітися на каву... не надовго - чисто на каву - бо я буду не один і не однією автівкою...
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:08
akurt написав:
Якщо говорити не упереджено і чесно, то дійсно ТЕ суспільство і організовано невірно, і живе невірно, і хазяйнує невірно:
- всі будинки з гімна та палок;
- медицина неправильна;
- податки треба платити і платять як дурні;
- з тими ЛГБТ чи як його там - носяться як дурень із ступою;
- негра не називають негром...
- жінку можуть взяти на роботу...
Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.
Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.
Десь на 1/2 року.
Можно только заметить, что возможность давать 100 млрд. появилась у "неправильного" общества тогда, когда оно было "правильным". По крайней мере, частично, по последним 3 пунктам.
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