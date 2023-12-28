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#<1 ... 1685168616871688> Додано: Чет 28 гру, 2023 17:16 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.

Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.

Десь на 1/2 року. Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.Десь на 1/2 року.

100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців. 100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців. Denik Повідомлень: 2806 З нами з: 23.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 17:37 Denik написав: akurt написав: Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.

Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.

Десь на 1/2 року. Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.Десь на 1/2 року.

100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців. 100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців.

Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".

100 мільярдів - то зараз на колінах просять з бюджету США.

Тобто то ті, хоти живе і хазяйнує НЕПРАВИЛЬНО - повинні витягнути з кишені і подарувати тим, хто живе і хазяйнує "правильно".

Якщо подарують 100 мільярдів, то трохи будуть терпіти ті, хто живе та хазяйнує "правильно", тих, хто живе та хазяйнує неправильно...

Трохи менше будуть топтати ногами. Але не довго: до наступних 100 мільярдів... Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".100 мільярдів - то зараз на колінах просятьТобто то ті, хоти живе і хазяйнує НЕПРАВИЛЬНО - повинні витягнути з кишені і подарувати тим, хто живе і хазяйнує "правильно".Якщо подарують 100 мільярдів, то трохи будуть терпіти ті, хто живе та хазяйнує "правильно", тих, хто живе та хазяйнує неправильно...Трохи менше будуть топтати ногами. Але не довго: до наступних 100 мільярдів... akurt

Повідомлень: 8940 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 17:46 akurt написав: Denik написав: akurt написав: Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.

Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.

Десь на 1/2 року. Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.Десь на 1/2 року.

100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців. 100 з 300 млрд. заарештованих грошей терористів і злочинців.

Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".

100 мільярдів - то зараз на колінах просять з бюджету США.

Тобто то ті, хоти живе і хазяйнує НЕПРАВИЛЬНО - повинні витягнути з кишені і подарувати тим, хто живе і хазяйнує "правильно".

Якщо подарують 100 мільярдів, то трохи будуть терпіти ті, хто живе та хазяйнує "правильно", тих, хто живе та хазяйнує неправильно...

Трохи менше будуть топтати ногами. Але не довго: до наступних 100 мільярдів... Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".100 мільярдів - то зараз на колінах просятьТобто то ті, хоти живе і хазяйнує НЕПРАВИЛЬНО - повинні витягнути з кишені і подарувати тим, хто живе і хазяйнує "правильно".Якщо подарують 100 мільярдів, то трохи будуть терпіти ті, хто живе та хазяйнує "правильно", тих, хто живе та хазяйнує неправильно...Трохи менше будуть топтати ногами. Але не довго: до наступних 100 мільярдів...

300 ярдів - це наші гроші. Але я б не хотів щоб їх витрачали на пенсії та іншу ковбасу - просремо і не встигнемо оглянутись. Це гроші на докорінну перебудову держави. 300 ярдів - це наші гроші. Але я б не хотів щоб їх витрачали на пенсії та іншу ковбасу - просремо і не встигнемо оглянутись. Це гроші на докорінну перебудову держави. airmax78 Повідомлень: 42660 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 17:49 Ну які вони "ваші/наші": то віртуальні гроші, які західні країни заморозили - походженням російські - на своїх рахунках. Вже було роз"яснення нашого Мінюсту - заморозити їх можна, а отримати НЕ можна. Бо то чуже.



Отримати можна золото Гетьмана Полуботька - але щось не поспішають.

Можливо вже хтось отримав... akurt

Повідомлень: 8940 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 17:56 akurt написав: Ну які вони "ваші/наші": то віртуальні гроші, які західні країни заморозили - походженням російські - на своїх рахунках. Вже було роз"яснення нашого Мінюсту - заморозити їх можна, а отримати НЕ можна. Бо то чуже.



Отримати можна золото Гетьмана Полуботька - але щось не поспішають.

Можливо вже хтось отримав... Ну які вони "ваші/наші": то віртуальні гроші, які західні країни заморозили - походженням російські - на своїх рахунках. Вже було роз"яснення нашого Мінюсту - заморозити їх можна, а отримати НЕ можна.Отримати можна золото Гетьмана Полуботька - але щось не поспішають.Можливо вже хтось отримав...

Україна отримає ці гроші. Це без варіантів. Але я сподіваюсь, що отримає їх більш свідомий уряд і тоді коли вже не потрібно буде тушити цими грошима пожежі, і коли буде чіткий план їх використання з прорахунками ефективності. Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє. Україна отримає ці гроші. Це без варіантів. Але я сподіваюсь, що отримає їх більш свідомий уряд і тоді коли вже не потрібно буде тушити цими грошима пожежі, і коли буде чіткий план їх використання з прорахунками ефективності. Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє. Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 28 гру, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 42660 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 17:56 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом? airmax78 Повідомлень: 42660 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 18:01 airmax78 написав: Але я сподіваюсь, що отримає їх більш свідомий уряд і тоді коли вже не потрібно буде тушити цими грошима пожежі, і коли буде чіткий план їх використання з прорахунками ефективності. . Але я сподіваюсь, що отримає їх більш свідомий уряд і тоді коли вже не потрібно буде тушити цими грошима пожежі, і коли буде чіткий план їх використання з прорахунками ефективності. .

Хм... Дай Боже... Сказано ж: "Хто добре учиться, той буде й добре робить..." Хм... Дай Боже... Сказано ж: "Хто добре учиться, той буде й добре робить..." akurt

Повідомлень: 8940 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 18:03 airmax78 написав: До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом? До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Поняли, что Вы заняли все места и другим места нет. Не на что надеяться кроме того, что Вы так же не захватите ваши 300 млрд. Поняли, что Вы заняли все места и другим места нет. Не на что надеяться кроме того, что Вы так же не захватите ваши 300 млрд. ЛАД 2 Повідомлень: 27053 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5212 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 18:07 airmax78 написав: До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом? До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Та ні, все простіше.

Навіщо стояти - вже на попередніх сторінках багато дописувачів довели, що весь світ заселено геями, ЛГБД-тами, збоченцями різного гатунку, будівельниками з гімна та палок, нерозумними (які невірно та "не так" голосують), дурнями (які платять податки), телепнями (діти яких вчаться в провідних університетах) - то куди ж і навіщо ж...



До речі, пан airmax78 - орієнтовно 26/27 січня буду у Відні (якщо плани різко не зміняться) - можемо зустрітися на каву... не надовго - чисто на каву - бо я буду не один і не однією автівкою... Та ні, все простіше.Навіщо стояти - вже на попередніх сторінках багато дописувачів довели, що весь світ заселено геями, ЛГБД-тами, збоченцями різного гатунку, будівельниками з гімна та палок, нерозумними (які невірно та "не так" голосують), дурнями (які платять податки), телепнями (діти яких вчаться в провідних університетах) - то куди ж і навіщо ж...До речі, пан- орієнтовно 26/27 січня буду у Відні (якщо плани різко не зміняться) - можемо зустрітися на каву... не надовго - чисто на каву - бо я буду не один і не однією автівкою... akurt

Повідомлень: 8940 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 18:08 akurt написав: Якщо говорити не упереджено і чесно, то дійсно ТЕ суспільство і організовано невірно, і живе невірно, і хазяйнує невірно:

- всі будинки з гімна та палок;

- медицина неправильна;

- податки треба платити і платять як дурні;

- з тими ЛГБТ чи як його там - носяться як дурень із ступою;

- негра не називають негром...

- жінку можуть взяти на роботу...

Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.

Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.

Десь на 1/2 року. Якщо говорити не упереджено і чесно, то дійсно ТЕ суспільство і організовано невірно, і живе невірно, і хазяйнує невірно:- всі будинки з гімна та палок;- медицина неправильна;- податки треба платити і платять як дурні;- з тими ЛГБТ чи як його там - носяться як дурень із ступою;- негра не називають негром...- жінку можуть взяти на роботу...Єдине, за що варто ще трохи терпіти: нехай дадуть 100 мільярдів своїх грошей.Тим, в кого все вірно і класно облаштовано - вистачить.Десь на 1/2 року.

Можно только заметить, что возможность давать 100 млрд. появилась у "неправильного" общества тогда, когда оно было "правильным". По крайней мере, частично, по последним 3 пунктам. Можно только заметить, что возможность давать 100 млрд. появилась у "неправильного" общества тогда, когда оно было "правильным". По крайней мере, частично, по последним 3 пунктам. ЛАД 2 Повідомлень: 27053 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5212 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1685168616871688> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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