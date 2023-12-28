airmax78
Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:13
airmax78
Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:16
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Останні - це данина від рештків рф. Треба з ними воювати допоки вони не погодяться 50 років данину платити як компенсацію за знищене майно, вбитих та покалічених та неотримані прибутки.
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:24
У мого працівника, який мені робив оздоблення фундаменту будинка приблизно в 2003 році, теж - я точно впевнений - є ті 80 доларів, які я дав йому в борг до зарплатні на "лікування мами".
Десь через тиждень він вже був в Мілані (робітники з бригади сказали).
Зараз мабуть не варто йому нагадувати про мої 80 доларів...
Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%!
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Може штурмують Тису - там не до форуму
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