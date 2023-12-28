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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16861687168816891690>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:13

airmax78
Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:100 мільярдів - то зараз на колінах просять з бюджету США.

То данина за те, що в Україні не стало МБР націлених на США і війна з орками не перейшла в обмін ядерними боєголовками ракет Х-55 з Ту-160.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".

І 300 млрд - це в ЄС, а ще 200+ були в США з 2008 року, року агресї проти Грузії і оркам протягом 2020-2021 року їх дали вевести.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:16

  airmax78 написав:До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Ага, і в котре пробують продати машину в дії, бо реєстр висить)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє.

Останні - це данина від рештків рф. Треба з ними воювати допоки вони не погодяться 50 років данину платити як компенсацію за знищене майно, вбитих та покалічених та неотримані прибутки.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:24

  Denik написав:
  akurt написав:Ви помиляєтеся: 300 мільярдів - то інші гроші. Приблизно як "Золото Полуботка".

І 300 млрд - це в ЄС, а ще 200+ були в США з 2008 року, року агресї проти Грузії і оркам протягом 2020-2021 року їх дали вевести.

У мого працівника, який мені робив оздоблення фундаменту будинка приблизно в 2003 році, теж - я точно впевнений - є ті 80 доларів, які я дав йому в борг до зарплатні на "лікування мами".
Десь через тиждень він вже був в Мілані (робітники з бригади сказали).
Зараз мабуть не варто йому нагадувати про мої 80 доларів...

Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?
Може штурмують Тису - там не до форуму
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:30

  airmax78 написав:До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:32

  gonchik74 написав:Ага, і в котре пробують продати машину в дії, бо реєстр висить)))

Там ще вискакують цікаві повідомлення, що продати неможливо, бо не зареєстрована якась адреса власника і радять звернутися - ЧОМУСЬ - я здивувався - в Міграційну службу України.

Я чому знаю: тут один легінь буде виїжджати з Анталії з паперами від U4U в New York (чомусь всі обирають місто rjkz ) - то виникла проблема, де подіти те кляте нахом"ячене авто, яке привіз з України.
Він телепень справжній: як я з"ясував - не читає цей форум та не знає тих жахливих слів/скорочень, які тут згадуються на попередніх сторінках: "DEI и прочему WOKE".
Сліпе кошеня в свої 33 роки...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%!

https://www.holosameryky.com/a/7288808.html
Оборонний бюджет США удвічі нижчий, ніж в часи Холодної війни — заступник міністра оборони США.

Ось ціна тих рішень. В тому числі й відмови України від стратегічних сил та ядерної зброї. США 30 років економили на цьому і по факту продовжують економити навіть зі 100 мільярдами оборонної "допомоги" Україні.
Denik
 
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