airmax78
Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 18:13
airmax78
Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:16
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:16
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Останні - це данина від рештків рф. Треба з ними воювати допоки вони не погодяться 50 років данину платити як компенсацію за знищене майно, вбитих та покалічених та неотримані прибутки.
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:24
У мого працівника, який мені робив оздоблення фундаменту будинка приблизно в 2003 році, теж - я точно впевнений - є ті 80 доларів, які я дав йому в борг до зарплатні на "лікування мами".
Десь через тиждень він вже був в Мілані (робітники з бригади сказали).
Зараз мабуть не варто йому нагадувати про мої 80 доларів...
Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%!
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Може штурмують Тису - там не до форуму
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:30
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:32
Там ще вискакують цікаві повідомлення, що продати неможливо, бо не зареєстрована якась адреса власника і радять звернутися - ЧОМУСЬ - я здивувався - в Міграційну службу України.
Я чому знаю: тут один легінь буде виїжджати з Анталії з паперами від U4U в New York (чомусь всі обирають місто rjkz ) - то виникла проблема, де подіти те кляте нахом"ячене авто, яке привіз з України.
Він телепень справжній: як я з"ясував - не читає цей форум та не знає тих жахливих слів/скорочень, які тут згадуються на попередніх сторінках: "DEI и прочему WOKE".
Сліпе кошеня в свої 33 роки...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 гру, 2023 18:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Ось ціна тих рішень. В тому числі й відмови України від стратегічних сил та ядерної зброї. США 30 років економили на цьому і по факту продовжують економити навіть зі 100 мільярдами оборонної "допомоги" Україні.
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