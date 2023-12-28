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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1687168816891690> Додано: Чет 28 гру, 2023 18:54 Denik написав: akurt написав: Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%! Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%!

https://www.holosameryky.com/a/7288808.html

Оборонний бюджет США удвічі нижчий, ніж в часи Холодної війни — заступник міністра оборони США.

Ось ціна тих рішень. В тому числі й відмови України від стратегічних сил та ядерної зброї. США 30 років економили на цьому і по факту продовжують економити навіть зі 100 мільярдами оборонної "допомоги" Україні. Ось ціна тих рішень. В тому числі й відмови України від стратегічних сил та ядерної зброї. США 30 років економили на цьому і по факту продовжують економити навіть зі 100 мільярдами оборонної "допомоги" Україні.

Он бы ещё вспомнил не 86-87, а первые годы после 45, когда тратили на оборону то ли 30, то ли 40% ВВП.

И через 1,5 года выйдут на 100 тыс. снарядов в месяц. Если к тому времени у нас закончится война, куда они будут их девать? Он бы ещё вспомнил не 86-87, а первые годы после 45, когда тратили на оборону то ли 30, то ли 40% ВВП.И через 1,5 года выйдут на 100 тыс. снарядов в месяц. Если к тому времени у нас закончится война, куда они будут их девать? ЛАД 2 Повідомлень: 27054 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5212 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:04 gonchik74 написав: airmax78

Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100. Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.

І я не хочу. Тому й кажу - зараз їх давати не можна. І добре що до них зараз доступу немає. Нам потрібний фаховий уряд дорослих людей, що розуміють власну відповідальність перед народом та історією. Зараз таких в уряді, можливо, 1-2 людини. І я не хочу. Тому й кажу - зараз їх давати не можна. І добре що до них зараз доступу немає. Нам потрібний фаховий уряд дорослих людей, що розуміють власну відповідальність перед народом та історією. Зараз таких в уряді, можливо, 1-2 людини. airmax78 Повідомлень: 42665 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:08 Denik написав: airmax78 написав: Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє. Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє.

Останні - це данина від рештків рф. Треба з ними воювати допоки вони не погодяться 50 років данину платити як компенсацію за знищене майно, вбитих та покалічених та неотримані прибутки. Останні - це данина від рештків рф. Треба з ними воювати допоки вони не погодяться 50 років данину платити як компенсацію за знищене майно, вбитих та покалічених та неотримані прибутки.

Нажаль всі вже розуміють що це нереально. Кацапи досягли головної мети - вся війна відбувається на нашій території. На їх території у порівнянні із тим що відбувається на нашій - все збс. Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані. Єдине що їх може зупинити в такий ситуації - втрата нафтових надприбутків. Але щось я такого на горизонті не бачу. Нажаль всі вже розуміють що це нереально. Кацапи досягли головної мети - вся війна відбувається на нашій території. На їх території у порівнянні із тим що відбувається на нашій - все збс. Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані. Єдине що їх може зупинити в такий ситуації - втрата нафтових надприбутків. Але щось я такого на горизонті не бачу. airmax78 Повідомлень: 42665 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:14 BIGor написав: airmax78 написав: До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом? До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь? Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?

Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як? Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як? airmax78 Повідомлень: 42665 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:20 rjkz написав: Shaman написав: посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.



подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове



давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готоведавно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики

я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.

Поэтому ккк - это не ко мне.

А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.

Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.

Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.

Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.

И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.

Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.

И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы. я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.Поэтому ккк - это не ко мне.А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то яЭто уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.И в Киеве были знакомые и тут таких знаю.

ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"



більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас Shaman

Повідомлень: 4948 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:22 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом? До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь? Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?

Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як? Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як?

У Вашого керівництва немає 90 доларів щоб купити Вам прямий квиток до Києва? У Вашого керівництва немає 90 доларів щоб купити Вам прямий квиток до Києва? BIGor

Повідомлень: 8439 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1280 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:30 BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав: Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь? Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?

Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як? Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як?

У Вашого керівництва немає 90 доларів щоб купити Вам прямий квиток до Києва? У Вашого керівництва немає 90 доларів щоб купити Вам прямий квиток до Києва?

Це наша головна національна вада: безвідповідальність. Питання не в поверненні, а у збереженні працездатності та продуктивності. Поки що прийняте рішення що повернення не сприятиме підвищенню продуктивності. Проте, ситуація поліпшується. Тому, впевенений, дуже скоро питання повернення знов стане на часі. Це наша головна національна вада: безвідповідальність. Питання не в поверненні, а у збереженні працездатності та продуктивності. Поки що прийняте рішення що повернення не сприятиме підвищенню продуктивності. Проте, ситуація поліпшується. Тому, впевенений, дуже скоро питання повернення знов стане на часі. airmax78 Повідомлень: 42665 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:42 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані. Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані.

Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні. Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні. Denik Повідомлень: 2810 З нами з: 23.02.09 Подякував: 588 раз. Подякували: 1074 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:45 Denik написав: airmax78 написав: Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані. Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані.

Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні. Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні.

Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй. Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй. airmax78 Повідомлень: 42665 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 19:54 airmax78 написав: Denik написав: airmax78 написав: Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані. Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані.

Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні. Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні.

Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй. Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй.

Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт.. Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт.. Bolt Повідомлень: 2620 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1687168816891690> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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