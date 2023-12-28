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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:54

  Denik написав:
  akurt написав:Але я з вами погоджуюсь: мені навіть через 20 років приємно згадувати, що мені хтось заборгував 80 баксів... Чекаю. Віддасть! 100%!

https://www.holosameryky.com/a/7288808.html
Оборонний бюджет США удвічі нижчий, ніж в часи Холодної війни — заступник міністра оборони США.

Ось ціна тих рішень. В тому числі й відмови України від стратегічних сил та ядерної зброї. США 30 років економили на цьому і по факту продовжують економити навіть зі 100 мільярдами оборонної "допомоги" Україні.

Он бы ещё вспомнил не 86-87, а первые годы после 45, когда тратили на оборону то ли 30, то ли 40% ВВП.
И через 1,5 года выйдут на 100 тыс. снарядов в месяц. Если к тому времени у нас закончится война, куда они будут их девать?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:04

  gonchik74 написав:airmax78
Для докорінної перебудови потрібний новий соціальний договір. Умовно кажучи не хочу я з курбаковими/татаровими і старими правилами гри наздоганяти Польщу, наприклад, яка ще до війни відірвалась на 50 років. А зараз на всі 100.

І я не хочу. Тому й кажу - зараз їх давати не можна. І добре що до них зараз доступу немає. Нам потрібний фаховий уряд дорослих людей, що розуміють власну відповідальність перед народом та історією. Зараз таких в уряді, можливо, 1-2 людини.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:08

  Denik написав:
  airmax78 написав:Бо це останні великі гроші на які ми можемо розраховувати і просрати їх - це просрати шанс на краще майбутнє.

Останні - це данина від рештків рф. Треба з ними воювати допоки вони не погодяться 50 років данину платити як компенсацію за знищене майно, вбитих та покалічених та неотримані прибутки.

Нажаль всі вже розуміють що це нереально. Кацапи досягли головної мети - вся війна відбувається на нашій території. На їх території у порівнянні із тим що відбувається на нашій - все збс. Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані. Єдине що їх може зупинити в такий ситуації - втрата нафтових надприбутків. Але щось я такого на горизонті не бачу.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:14

  BIGor написав:
  airmax78 написав:До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?

Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:20

  rjkz написав:
  Shaman написав:посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.

подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове :D

давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики

я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.
Поэтому ккк - это не ко мне.
А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.
Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.
Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.
Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.
И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.
Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.
И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы.

ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів" :D

більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:22

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:До речі, куди зникла більшість дописувачів-адептів еміграції та заробітчанства? Стоять в черзі за новим пачпортом?

Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?

Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як?

У Вашого керівництва немає 90 доларів щоб купити Вам прямий квиток до Києва?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:30

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Цікаво куди ділись "Обов'язково повернусь в Кієв літом 2023"? Невже наш ватажок знову обісравсь?

Керівництво вирішило що повернути мене поки що не може. Але це неодмінно станеться. Скоріше за все вже навесні. Ви як?

У Вашого керівництва немає 90 доларів щоб купити Вам прямий квиток до Києва?

Це наша головна національна вада: безвідповідальність. Питання не в поверненні, а у збереженні працездатності та продуктивності. Поки що прийняте рішення що повернення не сприятиме підвищенню продуктивності. Проте, ситуація поліпшується. Тому, впевенений, дуже скоро питання повернення знов стане на часі.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані.

Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:45

  Denik написав:
  airmax78 написав:Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані.

Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні.

Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:54

  airmax78 написав:
  Denik написав:
  airmax78 написав:Вони таку війну можуть собі дозволити вести років 10. Як в Афгані.

Не можуть. За 10 років нафтовидобуток зупиниться, бо всі потенційні працівники нафтової промисловості будуть знищені/покалічені на війні.

Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй.

Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт..
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