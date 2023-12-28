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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1687168816891690
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Трагедія цієї війни в тому, що довбойоби в них не закінчаться ніколи. До війни в них тільки популяція з діагнозом "казак" налічувала щось біля 2х мільйонів особєй.

Я іншої думки. Особливо, коли розглядаєш документи чергового 200-ого довбойоба, який і 2 місяці по 200 тис. не зміг заробляти.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт..

250 к не вистачить. Вони в цьому році заявили про 500 тис.
заберіть з їх віково-статевої піраміди 5 років по 500 тис
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg
і гляньте, хто лишиться. Відкиньте з того алкоголіків та наркоманів. І по факту лишаться - жінки, пенсіонери, діти і 15 млн чоловіків 20-50, які змушені будуть воювати, працювати на важких виробництвах, сільському господарстві, залізниці, виробництві військової техніки та боєприпасів, втдобутку нафти, газу та вугілля в Кузбасі та годувати 100 інших мільйонів, які максимум можуть працювати в сфері послуг. І на піраміді 2023 року немає втрат за 2023 рік та зниклих без вісті за 2022. Та і виїхавші з росії не враховані.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih

Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…
mazurkevych
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