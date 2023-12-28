Я іншої думки. Особливо, коли розглядаєш документи чергового 200-ого довбойоба, який і 2 місяці по 200 тис. не зміг заробляти.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Я іншої думки. Особливо, коли розглядаєш документи чергового 200-ого довбойоба, який і 2 місяці по 200 тис. не зміг заробляти.
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:07
Re: Еміграція, заробітчанство
250 к не вистачить. Вони в цьому році заявили про 500 тис.
заберіть з їх віково-статевої піраміди 5 років по 500 тис
і гляньте, хто лишиться. Відкиньте з того алкоголіків та наркоманів. І по факту лишаться - жінки, пенсіонери, діти і 15 млн чоловіків 20-50, які змушені будуть воювати, працювати на важких виробництвах, сільському господарстві, залізниці, виробництві військової техніки та боєприпасів, втдобутку нафти, газу та вугілля в Кузбасі та годувати 100 інших мільйонів, які максимум можуть працювати в сфері послуг. І на піраміді 2023 року немає втрат за 2023 рік та зниклих без вісті за 2022. Та і виїхавші з росії не враховані.
Додано: Чет 28 гру, 2023 20:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:
Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…
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