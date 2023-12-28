Додано: Чет 28 гру, 2023 20:07

Bolt написав: Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт.. Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт..

250 к не вистачить. Вони в цьому році заявили про 500 тис.заберіть з їх віково-статевої піраміди 5 років по 500 тисі гляньте, хто лишиться. Відкиньте з того алкоголіків та наркоманів. І по факту лишаться - жінки, пенсіонери, діти і 15 млн чоловіків (з них 4 млн силовиків) 20-50, які змушені будуть воювати, працювати на важких виробництвах, сільському господарстві, залізниці, виробництві військової техніки та боєприпасів, втдобутку нафти, газу та вугілля в Кузбасі та годувати 100 інших мільйонів, які максимум можуть працювати в сфері послуг. І на піраміді 2023 року немає втрат за 2023 рік та зниклих без вісті за 2022. Та і виїхавші з росії не враховані.І я при цьому всьому мовчу про стан фінансової системи (якої не буде). А для того, щоб працювала карткова система та "воєнний комунізм" треба не 2-3 мільйона силовиків, а 5-6 для охорони ще 5 мільйонів в концтаборах.