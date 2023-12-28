Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Отож бо і воно. 250 к дебілів в рік набирати, для них, що два пальці об асфальт..
250 к не вистачить. Вони в цьому році заявили про 500 тис. заберіть з їх віково-статевої піраміди 5 років по 500 тис https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... yramid.svg і гляньте, хто лишиться. Відкиньте з того алкоголіків та наркоманів. І по факту лишаться - жінки, пенсіонери, діти і 15 млн чоловіків (з них 4 млн силовиків) 20-50, які змушені будуть воювати, працювати на важких виробництвах, сільському господарстві, залізниці, виробництві військової техніки та боєприпасів, втдобутку нафти, газу та вугілля в Кузбасі та годувати 100 інших мільйонів, які максимум можуть працювати в сфері послуг. І на піраміді 2023 року немає втрат за 2023 рік та зниклих без вісті за 2022. Та і виїхавші з росії не враховані.
І я при цьому всьому мовчу про стан фінансової системи (якої не буде). А для того, щоб працювала карткова система та "воєнний комунізм" треба не 2-3 мільйона силовиків, а 5-6 для охорони ще 5 мільйонів в концтаборах.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 28 гру, 2023 20:16, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии. Поэтому ккк - это не ко мне. А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого. Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым. Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь. Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные. И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер. Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными. И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы.
ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
а ось у фільмі Зелена книга події відбуваються лише 60 років тому у США. й змінити це без перегинів за такий час важкувато. подумайте інколи над першопричиною...
Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
На разунок, фізичної форми" згоден. Від ТЦКашников буде легше тікати.