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Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Звісно, що «ухилянту» закордоном зіпсувати життя при бажанні можна навіть натиснувши кнопку в реєстрі паспортів з Києва - і не треба штурмувати консульства чи сервісні центри, бо будь-яка кількість паспортів стане відразу недійсною.
Доречі, подібний «фінт» декілька місяців тому був зроблений по відношенню до частини українських моряків за кордоном - Мінінфраструктури перестав визнавати частково раніше видані дипломи і пропонує повернутися в Україну для їх переоформлення. Таке можливо зробити з будь-яким документом виданим в Україні, включно і з закордонним паспортом. Що ухилянту робити без паспорта?