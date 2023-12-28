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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:32

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  mazurkevych написав:Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih

Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…

Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎

Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.

Звісно, що «ухилянту» закордоном зіпсувати життя при бажанні можна навіть натиснувши кнопку в реєстрі паспортів з Києва - і не треба штурмувати консульства чи сервісні центри, бо будь-яка кількість паспортів стане відразу недійсною.

Доречі, подібний «фінт» декілька місяців тому був зроблений по відношенню до частини українських моряків за кордоном - Мінінфраструктури перестав визнавати частково раніше видані дипломи і пропонує повернутися в Україну для їх переоформлення.
Таке можливо зробити з будь-яким документом виданим в Україні, включно і з закордонним паспортом.
Що ухилянту робити без паспорта?
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:53

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:nekefer Зображення

Не займайтесь дурнею - віддайте автівку на потреби ЗСУ.

Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла.
gonchik74
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