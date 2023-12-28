airmax78 написав: Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..