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#<1 ... 1688168916901691 Додано: Чет 28 гру, 2023 21:53 airmax78 написав: gonchik74 написав: nekefer

Не займайтесь дурнею - віддайте автівку на потреби ЗСУ. Не займайтесь дурнею - віддайте автівку на потреби ЗСУ.

Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла. Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла. gonchik74

Повідомлень: 539 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 91 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18 airmax78 написав: Bolt написав: mazurkevych написав: Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih



Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»… Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…

Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎 Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎

Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду. Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.



Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.



ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. adeges Повідомлень: 4480 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1688168916901691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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