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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:53
Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18
airmax78 написав: Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:22
adeges написав: airmax78 написав: Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
PS До речі, хлопці, я вас попереджав про це. Ви всі тут сміялись "нас не догонят"(с).
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:30
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?
ЗІ Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:38
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:59
airmax78 написав:
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.
тьфу
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:01
adeges написав: airmax78 написав:
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.
тьфу
Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде.
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