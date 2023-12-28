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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:53

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:nekefer Зображення

Не займайтесь дурнею - віддайте автівку на потреби ЗСУ.

Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  mazurkevych написав:Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih

Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…

Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎

Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.


Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.

ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:22

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  Bolt написав:Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎

Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.


Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.

ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..

Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
PS До речі, хлопці, я вас попереджав про це. Ви всі тут сміялись "нас не догонят"(с).
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:30

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.


Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.

ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..

Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.


В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?

ЗІ Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:38

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.

ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..

Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.


В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?

Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:59

  airmax78 написав:Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.


аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.

тьфу
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:01

  adeges написав:
  airmax78 написав:Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.


аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.

тьфу

Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде.
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  #<1 ... 1688168916901691
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