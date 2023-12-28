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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:53
Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18
airmax78 написав: Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:22
adeges написав: airmax78 написав: Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
PS До речі, хлопці, я вас попереджав про це. Ви всі тут сміялись "нас не догонят"(с).
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:30
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?
ЗІ Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:38
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.
ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..
Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.
В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:59
airmax78 написав:
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.
тьфу
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:01
adeges написав: airmax78 написав:
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.
тьфу
Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:55
Максим опять решил зайти поприкалываться.
Не обращайте внимания. Это у него такой типа тонкий юмор, похоже его вся эта ситуация искренне забавляет.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:00
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.
подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове
давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики
я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.
Поэтому ккк - это не ко мне.
А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого
.
Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.
Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.
Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.
И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.
Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.
И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы
.
ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:28
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.
тьфу
Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде.
Так Макс же не ухилянт, он бы рад, всей душой рвётся на родину уже 2 года, но вот начальство не разрешает.
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