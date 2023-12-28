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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1689169016911692> Додано: Чет 28 гру, 2023 21:53 airmax78 написав: gonchik74 написав: nekefer

Не займайтесь дурнею - віддайте автівку на потреби ЗСУ. Не займайтесь дурнею - віддайте автівку на потреби ЗСУ.

Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла. Я віддав дві на початку вторгнення. Не аби які, та все ж - таврію пікап і скудо. Одна ще досі на мені висить, хоч фізично давно померла. gonchik74

Повідомлень: 539 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 92 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 гру, 2023 23:18 airmax78 написав: Bolt написав: mazurkevych написав: Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih



Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»… Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…

Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎 Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎

Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду. Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.



Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.



ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. adeges Повідомлень: 4484 З нами з: 14.03.06 Подякував: 423 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:22 adeges написав: airmax78 написав: Bolt написав: Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎 Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎

Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду. Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.



Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.



ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..

Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.

PS До речі, хлопці, я вас попереджав про це. Ви всі тут сміялись "нас не догонят"(с). Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.PS До речі, хлопці, я вас попереджав про це. Ви всі тут сміялись "нас не догонят"(с). airmax78 Повідомлень: 42673 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:30 airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду. Було б бажання. Я всім рекомендую готуватись. Сам готуюсь. Приведіть себе у нормальну фізичну форму - це у будь-якому випадку не нашкодить. Скидайте зайву вагу - це може врятувати життя і не тільки вам. Тренуйтесь керувати дронами. Хоча б FPV та квадрокоптерами. Пройдіть курс такмеду.



Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.



ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..

Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись. Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.



В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?



ЗІ Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?ЗІ Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил adeges Повідомлень: 4484 З нами з: 14.03.06 Подякував: 423 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:38 adeges написав: airmax78 написав: adeges написав: Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.



ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину.. Сьогодні надміру пожвавішав віденьський в'язень. Мабуть нарешті усвідомив, що підпадає під 2 з 3 наданих Деніком критерієв ухилянта. І незжаваючи на наявність двох своєчасних оновлених закордоних паспортів, що дозволяє запобігти стоянню у довжелезній черзі у Братиславі, продовжив готуватись до повернення.ЗІ Штирлиц стоял над картой. Его по-прежнему рвало на родину..

Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись. Паспорти ухилянтів анулюють. Тому якщо отримаю повістку - доведеться відразу повертатись.



В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?

В ТЦК вже віденську адресу, працевлаштування, причини перебування за кордоном, стан здоров'я - вже все повідомили?

Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. airmax78 Повідомлень: 42673 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:59 airmax78 написав: Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.



аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.



тьфу аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.тьфу adeges Повідомлень: 4484 З нами з: 14.03.06 Подякував: 423 раз. Подякували: 1040 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:01 adeges написав: airmax78 написав: Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.



аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.



тьфу аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.тьфу

Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде. Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде. airmax78 Повідомлень: 42673 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:55 Re: Еміграція, заробітчанство Максим опять решил зайти поприкалываться.

Не обращайте внимания. Это у него такой типа тонкий юмор, похоже его вся эта ситуация искренне забавляет. antey1969 1

Повідомлень: 12200 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1690 раз. Подякували: 3619 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:00 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.



подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готове



давно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики посміявся. що якщо поскрести наших людей (хоч тіх, хто сумує зо срср, хоч тих хто топить за США) - а вилазить такий прихильник ККК (хоч в американському сенсі, хоч в європейському). якщо я правильно зрозумів ваші натяки, бо прямо написати не ризикують.подобається це чи ні, але це такий етап розвитку розвиненого суспільства. можна вважати це й перегибом, але якщо подумати, зрозуміло нащо це. й якось відсутнє розуміння, що це пов'язані речі - там де "традиційні" цінності, до яких вони звикли - чомусь рано чи пізно виникає щось мракобісне. але прям відчутне оце побажання - жити в економічно розвиненій країні, але за "традиційними" цінностями - я ж кажу наші люди - на все готоведавно вже пора забити на ЛГБТ - мене наприклад це взагалі не парить. перед людством скоро будуть зовсім інші виклики

я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.

Поэтому ккк - это не ко мне.

А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то я против и этого.

Это уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.

Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.

Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.

И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.

Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.

И в Киеве были знакомые и тут таких знаю. Правда в обоих случаях лесбы. я много раз писал, что я - глобалист и против всех проявлений ксенофобии.Поэтому ккк - это не ко мне.А как раз такая борьба с ксенофобией, когда уже черезчур - то яЭто уже тоже ксенофобия. И у черных тоже есть расизм по отношению к белым.Ну и Старикан задал вопрос для тех, кто в курсе о чем речь.Как насчет того, что при поступлении в каледжи есть требования по дайверсити, то есть, не могут быть приняты, условно, 100 белых на 100 мест, если они набрали максимальные баллы. Должны быть приняты определенное количество других рас. Если 100 белых набрали 95-100%, а 100 черных набрали 85-90%, то часть белых не поступит только из-за того, что они не черные.И на самом деле, если на одну и ту-же позицию в госслужбы или городские службы будет 2 резюме - от белого мужчины и черной женщины, то перебить это все может только черный трансгендер.Насчет ЛГБТ - мне они пофиг. Я с ними общаюсь как со всеми остальными.И в Киеве были знакомые и тут таких знаю.

ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"



більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас



Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.

Мне, честно говоря пофиг.

Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают

"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"

Армянское радио отвечает \

"Мы к ним не относимся".

Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.

У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.

Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.

И сразу стал толерантным.

Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации. Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.Мне, честно говоря пофиг.Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"Армянское радио отвечает \"Мы к ним не относимся".Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.И сразу стал толерантным.Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации. rjkz

Повідомлень: 15990 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8140 раз. Подякували: 5000 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:28 airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.



аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.



тьфу аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.тьфу

Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде. Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде.

Так Макс же не ухилянт, он бы рад, всей душой рвётся на родину уже 2 года, но вот начальство не разрешает. Так Макс же не ухилянт, он бы рад, всей душой рвётся на родину уже 2 года, но вот начальство не разрешает. ЛАД 2 Повідомлень: 27056 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5212 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1689169016911692> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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