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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:32
antey1969 написав:
Максим опять решил зайти поприкалываться.
Не обращайте внимания. Это у него такой типа тонкий юмор, похоже его вся эта ситуация искренне забавляет.
А чего ж не забавляться. Вена хороший город. Ни шахедов, ни обстрелов, ни ТЦК.
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