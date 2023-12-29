А чего ж не забавляться. Вена хороший город. Ни шахедов, ни обстрелов, ни ТЦК.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:32
Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:27
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
В цю тривожну ніч, коли бомблять не тільки Харків, але й Львів, спілкувався з паном Назаром, який з родиною проживає в штаті Південна Кароліна.
Чудове місто Greenville, яке названо на честь генерала військ часів війни за незалежність на прізвище Green.
Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…
Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…
Він навіть здивований тим, що такі питання людей українських не хвилюють, а чи хтось та десь курнув маріхуану та ліг під мостом відпочивати - хвилюють…
«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…
До речі про школу:
- Якщо молодша школа, то до дому завдань дійсно немає, а що до часу відвідування, то наш син іде на автобус в 6:55, а повертається в 2:30. Раніше - до липня 2023 ми жили в штаті іншому, то в Міннесоті по часу десь так само було.
- Якісь недоліки шкільного навчання помітили? Якщо б ви почитали дописи на Фінансовому форумі України, то точно знали б, що в США живуть виключно безграмотні та тупі люди. Єдине, за що їх можна терпіти: дають розумним білим та пухнастим гроші мільярдами доларів з обіцянкою повернути десь через 500 років.
- В США намагаються зацікавити дитину в навчанні, зробити уроки цікавими, а в Україні змусити навчатись, хоча рівень знань в Україні можливо навіть кращий.
- Пане Назаре, а що вас бентежить більше всього?
- Українців хоч і багато, але усі якісь закриті, в принципі, як і місцеві. Мені після Міннесоти важко до цього звикнути.
- Ну, пане Назаре, то проблема відома… але… але… українська діаспора в Анталії нараховує більше 17 000 осіб, я в ній не остання людина, то часто приходиться гасити такі конфлікти та такі образи, що краще б і не спілкувалися взагалі.
- Що з роботою?
- Я працював останні 9 місяців тракдравером, тому в мене з цим проблем не було, зараз вирішив зробити паузу, поки в пошуках. Але Південна Кароліна один із найбідніших штатів, тому і заробітна плата відповідно залишає бажати кращого...
- Як би ви реагували на думку про те, що в США із 340 000 000 мешканців не менше 340 000 000 повні довбури бездарі збоченці наркомани та безхатченки? І всі вони не хочуть жити по-людськи, як радили б їм від щирого серця мешканці України? Що що а поради наші люди готові давати як той Стецько: і зранку б радив, як іншим жити, і вдень би оадив, як іншим жити, і сидів би радив, і стояв би радив, і біг би - теж радив…
- Це важко збагнути, не побувавши в штатах. До повномасштабного вторгнення мій кругозір теж був відносно вузьким, тому я розумію тих людей. А ще ми виховувались на прислівʼях, що краще синиця в руках ніж журавель в небі.
(Наведено цитати спілкування Месенджером.)
Гарного спокійного дня пʼятниці!
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