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#<1 ... 1689169016911692 Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:32 antey1969 написав: Максим опять решил зайти поприкалываться.

Не обращайте внимания. Это у него такой типа тонкий юмор, похоже его вся эта ситуация искренне забавляет. Максим опять решил зайти поприкалываться.Не обращайте внимания. Это у него такой типа тонкий юмор, похоже его вся эта ситуация искренне забавляет.

А чего ж не забавляться. Вена хороший город. Ни шахедов, ни обстрелов, ни ТЦК. А чего ж не забавляться. Вена хороший город. Ни шахедов, ни обстрелов, ни ТЦК. ЛАД 2 Повідомлень: 27056 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5212 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:27 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



В цю тривожну ніч, коли бомблять не тільки Харків, але й Львів, спілкувався з паном Назаром, який з родиною проживає в штаті Південна Кароліна.

Чудове місто Greenville, яке названо на честь генерала військ часів війни за незалежність на прізвище Green.

Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…

Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…

Він навіть здивований тим, що такі питання людей українських не хвилюють, а чи хтось та десь курнув маріхуану та ліг під мостом відпочивати - хвилюють…

«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…

До речі про школу:

- Якщо молодша школа, то до дому завдань дійсно немає, а що до часу відвідування, то наш син іде на автобус в 6:55, а повертається в 2:30. Раніше - до липня 2023 ми жили в штаті іншому, то в Міннесоті по часу десь так само було.

- Якісь недоліки шкільного навчання помітили? Якщо б ви почитали дописи на Фінансовому форумі України, то точно знали б, що в США живуть виключно безграмотні та тупі люди. Єдине, за що їх можна терпіти: дають розумним білим та пухнастим гроші мільярдами доларів з обіцянкою повернути десь через 500 років.

- В США намагаються зацікавити дитину в навчанні, зробити уроки цікавими, а в Україні змусити навчатись, хоча рівень знань в Україні можливо навіть кращий.



- Пане Назаре, а що вас бентежить більше всього?

- Українців хоч і багато, але усі якісь закриті, в принципі, як і місцеві. Мені після Міннесоти важко до цього звикнути.

- Ну, пане Назаре, то проблема відома… але… але… українська діаспора в Анталії нараховує більше 17 000 осіб, я в ній не остання людина, то часто приходиться гасити такі конфлікти та такі образи, що краще б і не спілкувалися взагалі.



- Що з роботою?

- Я працював останні 9 місяців тракдравером, тому в мене з цим проблем не було, зараз вирішив зробити паузу, поки в пошуках. Але Південна Кароліна один із найбідніших штатів, тому і заробітна плата відповідно залишає бажати кращого...

- Як би ви реагували на думку про те, що в США із 340 000 000 мешканців не менше 340 000 000 повні довбури бездарі збоченці наркомани та безхатченки? І всі вони не хочуть жити по-людськи, як радили б їм від щирого серця мешканці України? Що що а поради наші люди готові давати як той Стецько: і зранку б радив, як іншим жити, і вдень би оадив, як іншим жити, і сидів би радив, і стояв би радив, і біг би - теж радив…

- Це важко збагнути, не побувавши в штатах. До повномасштабного вторгнення мій кругозір теж був відносно вузьким, тому я розумію тих людей. А ще ми виховувались на прислівʼях, що краще синиця в руках ніж журавель в небі.



(Наведено цитати спілкування Месенджером.)

Гарного спокійного дня пʼятниці! akurt

Повідомлень: 8943 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:13 adeges написав: airmax78 написав: Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.



аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.



тьфу аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.тьфу

Ейрмакс чиновник з бронью (тут інфа проскакували - мінкульт), йому продовжать без проблем. А от квіточка сама себе не захистить - тому він зацікавлений щоб пересічних гнали в окопи. Ейрмакс чиновник з бронью (тут інфа проскакували - мінкульт), йому продовжать без проблем. А от квіточка сама себе не захистить - тому він зацікавлений щоб пересічних гнали в окопи. BIGor

Повідомлень: 8443 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 10:22 airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав: Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь. Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.



аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.



тьфу аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.тьфу

Капець. У півкраїни відтермінування. Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде. Капець.Поки вважали за можливе не долучати до армії - надавали. Вирішать що вже час - так і буде.

Наші чиновники живуть в паралельній реальності. Наші чиновники живуть в паралельній реальності. BIGor

Повідомлень: 8443 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1285 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1689169016911692 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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