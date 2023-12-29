Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
В цю тривожну ніч, коли бомблять не тільки Харків, Дніпро, але й Львів, спілкувався з паном Назаром, який з родиною вже другий рік проживає в штаті Південна Кароліна. Цікаво, що перед переїздом в США цілий місяць мав притулок в Анталії.
Чудове місто Greenville, яке названо на честь генерала військ часів війни за незалежність на прізвище Green.
Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…
Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…
«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…
До речі про школу:
- Якщо молодша школа, то до дому завдань дійсно немає, а що до часу відвідування, то наш син іде на автобус в 6:55, а повертається в 2:30. Раніше - до липня 2023 ми жили в штаті іншому, то в Міннесоті по часу десь так само було.
- Якісь недоліки шкільного навчання помітили? Якщо б ви почитали дописи на Фінансовому форумі України, то точно знали б, що в США живуть виключно безграмотні та тупі люди. Єдине, за що їх можна терпіти: дають розумним білим та пухнастим гроші мільярдами доларів з обіцянкою повернути десь через 500 років.
- В США намагаються зацікавити дитину в навчанні, зробити уроки цікавими, а в Україні змусити навчатись, хоча рівень знань в Україні можливо навіть кращий.
- Пане Назаре, а що вас бентежить більше всього?
- Українців хоч і багато, але усі якісь закриті, в принципі, як і місцеві. Мені після Міннесоти важко до цього звикнути.
- Ну, пане Назаре, то проблема відома… але… але… українська діаспора в Анталії нараховує більше 17 000 осіб, я в ній не остання людина, то часто приходиться гасити такі конфлікти та такі образи, що краще б і не спілкувалися взагалі.
- Що з роботою?
- Я працював останні 9 місяців тракдравером, тому в мене з цим проблем не було, зараз вирішив зробити паузу, поки в пошуках. Але Південна Кароліна один із найбідніших штатів, тому і заробітна плата відповідно залишає бажати кращого...
- Що у вас було з англійською мовою до переїзду?
- Зараз я розумій що мій рівень був близький до нуля, але тоді мені здавалось, що я щось знаю. Але у дружини був середній розмовний, тому вона усі діалоги вела.
(Наведено цитати спілкування Месенджером.)
Гарного спокійного дня пʼятниці!