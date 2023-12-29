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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 07:27
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
В цю тривожну ніч, коли бомблять не тільки Харків, Дніпро, але й Львів, спілкувався з паном Назаром, який з родиною вже другий рік проживає в штаті Південна Кароліна. Цікаво, що перед переїздом в США цілий місяць мав притулок в Анталії.
Чудове місто Greenville, яке названо на честь генерала військ часів війни за незалежність на прізвище Green.
Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…
Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…
«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…
До речі про школу:
- Якщо молодша школа, то до дому завдань дійсно немає, а що до часу відвідування, то наш син іде на автобус в 6:55, а повертається в 2:30. Раніше - до липня 2023 ми жили в штаті іншому, то в Міннесоті по часу десь так само було.
- Якісь недоліки шкільного навчання помітили? Якщо б ви почитали дописи на Фінансовому форумі України, то точно знали б, що в США живуть виключно безграмотні та тупі люди. Єдине, за що їх можна терпіти: дають розумним білим та пухнастим гроші мільярдами доларів з обіцянкою повернути десь через 500 років.
- В США намагаються зацікавити дитину в навчанні, зробити уроки цікавими, а в Україні змусити навчатись, хоча рівень знань в Україні можливо навіть кращий.
- Пане Назаре, а що вас бентежить більше всього?
- Українців хоч і багато, але усі якісь закриті, в принципі, як і місцеві. Мені після Міннесоти важко до цього звикнути.
- Ну, пане Назаре, то проблема відома… але… але… українська діаспора в Анталії нараховує більше 17 000 осіб, я в ній не остання людина, то часто приходиться гасити такі конфлікти та такі образи, що краще б і не спілкувалися взагалі.
- Що з роботою?
- Я працював останні 9 місяців тракдравером, тому в мене з цим проблем не було, зараз вирішив зробити паузу, поки в пошуках. Але Південна Кароліна один із найбідніших штатів, тому і заробітна плата відповідно залишає бажати кращого...
- Що у вас було з англійською мовою до переїзду?
- Зараз я розумій що мій рівень був близький до нуля, але тоді мені здавалось, що я щось знаю. Але у дружини був середній розмовний, тому вона усі діалоги вела.
(Наведено цитати спілкування Месенджером.)
Гарного спокійного дня пʼятниці!
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 29 гру, 2023 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:23
adeges написав: airmax78 написав:
Ну а як? Всі дані в ТЦК. Поки що в мене відтермінування є. До 25/02/2024. Після 25.02.2024 - знов військовозобов'язаний. Надішлють повістку - поїду. Порушувати закон не збираюсь.
аха. ось воно як. всі - на війну!! а в мене відсрочка, тому я б всією душею, але не можу. і роботодавець проти. і релігія не дозволяю. і потім ще отримаю відсрочку. а інакше - я вже був під Авдіївкою. а ви всі - давайте на захист батьківщини! бо конституція.
тьфу
так сходить та собі бронь зробіть.
підстав немає? тому будемо щиро ненавидіти тих, в кого є підстави для броні.
ех, люди...
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:35
rjkz написав: Shaman написав:
ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают
, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации
.
вже потрапили, хтось залицявся?
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:39
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают
, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации
.
вже потрапили, хтось залицявся?
Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний?
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