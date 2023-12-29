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#<1 ... 1688168916901691 Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:21 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"



більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас

Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.

Мне, честно говоря пофиг.

Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают

"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"

Армянское радио отвечает \

"Мы к ним не относимся".

Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.

У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.

Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.

И сразу стал толерантным.

Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации. Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.Мне, честно говоря пофиг.Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"Армянское радио отвечает \"Мы к ним не относимся".Так вот,, то мне и пофиг.У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.И сразу стал толерантным.Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам

вже потрапили, хтось залицявся? вже потрапили, хтось залицявся?



Пока нет, все жду Пока нет, все жду rjkz

Повідомлень: 15995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8136 раз. Подякували: 5001 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:23 Faceless написав: Shaman написав: rjkz написав: Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.

Мне, честно говоря пофиг.

Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают

"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"

Армянское радио отвечает \

"Мы к ним не относимся".

Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.

У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.

Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.

И сразу стал толерантным.

Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации. Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.Мне, честно говоря пофиг.Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"Армянское радио отвечает \"Мы к ним не относимся".Так вот,, то мне и пофиг.У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.И сразу стал толерантным.Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам

вже потрапили, хтось залицявся? вже потрапили, хтось залицявся? Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний? Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний?



Подкатывает Подкатывает rjkz

Повідомлень: 15995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8136 раз. Подякували: 5001 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1688168916901691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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