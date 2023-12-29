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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:21

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів" :D

більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас :lol:

Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации.

вже потрапили, хтось залицявся? :lol:


Пока нет, все жду :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:23

  Faceless написав:
Shaman написав:
  rjkz написав:Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации.

вже потрапили, хтось залицявся? :lol:
Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний?


Подкатывает :lol:
rjkz
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Повідомлень: 15995
З нами з: 31.01.12
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Подякували: 5001 раз.
 
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  #<1 ... 1688168916901691
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