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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:21
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают
, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации
.
вже потрапили, хтось залицявся?
Пока нет, все жду
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:23
Faceless написав: Shaman написав: rjkz написав:
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают
, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации
.
вже потрапили, хтось залицявся?
Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний?
Подкатывает
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:37
А чего так плохо почищено? Еще есть сегодня 3 сообщения
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