|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:21
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают
, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации
.
вже потрапили, хтось залицявся?
Пока нет, все жду
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8137 раз.
- Подякували: 5001 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:23
Faceless написав: Shaman написав: rjkz написав:
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.
Мне, честно говоря пофиг.
Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают
"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"
Армянское радио отвечает \
"Мы к ним не относимся".
Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают
, то мне и пофиг.
У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.
Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.
И сразу стал толерантным.
Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации
.
вже потрапили, хтось залицявся?
Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний?
Подкатывает
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15995
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8137 раз.
- Подякували: 5001 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:37
А чего так плохо почищено? Еще есть сегодня 3 сообщения
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4478
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 гру, 2023 06:30
akurt написав:
Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…
Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…
«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…
Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.
А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."
Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19710
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2586 раз.
- Подякували: 3136 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 гру, 2023 08:30
Starikan написав:
Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.
Дуже приємно, що є зараз на території США людина, яка може з чимось розібратися на території України.
З чим ви «розберетеся без нього»? З фундаментом на відстані в 11000 км? Чи з ЛГБТ?
Фундамент переробите дистанційно, а тому ЛГБТ покладете нарешті край?
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8945
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3420 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|