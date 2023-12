Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1688168916901691 Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:21 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"



більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас

Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.

Мне, честно говоря пофиг.

Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают

"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"

Армянское радио отвечает \

"Мы к ним не относимся".

Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.

У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.

Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.

И сразу стал толерантным.

Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации. Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.Мне, честно говоря пофиг.Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"Армянское радио отвечает \"Мы к ним не относимся".Так вот,, то мне и пофиг.У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.И сразу стал толерантным.Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам

вже потрапили, хтось залицявся? вже потрапили, хтось залицявся?



Пока нет, все жду Пока нет, все жду rjkz

Повідомлень: 15995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5001 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:23 Faceless написав: Shaman написав: rjkz написав: Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.

Мне, честно говоря пофиг.

Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают

"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"

Армянское радио отвечает \

"Мы к ним не относимся".

Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг.

У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.

Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.

И сразу стал толерантным.

Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации. Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами.Мне, честно говоря пофиг.Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают"Как вы относитесь к гомосексуалистам?"Армянское радио отвечает \"Мы к ним не относимся".Так вот,, то мне и пофиг.У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было.Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию.И сразу стал толерантным.Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам

вже потрапили, хтось залицявся? вже потрапили, хтось залицявся? Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний? Хочете дізнатися, наскільки Микола гарний?



Подкатывает Подкатывает rjkz

Повідомлень: 15995 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5001 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:37 Re: Еміграція, заробітчанство А чего так плохо почищено? Еще есть сегодня 3 сообщения adeges Повідомлень: 4480 З нами з: 14.03.06 Подякував: 422 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 06:30 akurt написав: Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…

Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…

«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів… Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…

Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.



А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."



Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись. Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись. Starikan 2 Повідомлень: 19710 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2586 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 08:30 Starikan написав: Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.

Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.

Дуже приємно, що є зараз на території США людина, яка може з чимось розібратися на території України.

З чим ви «розберетеся без нього»? З фундаментом на відстані в 11000 км? Чи з ЛГБТ?

Фундамент переробите дистанційно, а тому ЛГБТ покладете нарешті край? Дуже приємно, що є зараз на території США людина, яка може з чимось розібратися на території України.З чим ви «розберетеся без нього»? З фундаментом на відстані в 11000 км? Чи з ЛГБТ?Фундамент переробите дистанційно, а тому ЛГБТ покладете нарешті край? akurt

Повідомлень: 8947 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1199 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 12:17

https://m.censor.net/ua/video_news/3464 ... alidnistyu

‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️





29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.



Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Завдання:

1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск

2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:

- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);

- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;

- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);

- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;

- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;

- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022

- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.



З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Что за движ на границе? Гайки закручують?‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.Завдання:1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Bolt Повідомлень: 2623 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 13:25 Re: Еміграція, заробітчанство нельзя, потому что по селам выгребли всех, а по Киевах почти никого

т.о. распределение потерь очевидно разное nekefer

Повідомлень: 814 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 13:49 nekefer написав: нельзя, потому что по селам выгребли всех, а по Киевах почти никого

т.о. распределение потерь очевидно разное нельзя, потому что по селам выгребли всех, а по Киевах почти никогот.о. распределение потерь очевидно разное

Та во Львове тоже облавы не кислые. Родственницу привлекали в ВЛК, по 20 бедолаг за вечер, приволакивали. Та во Львове тоже облавы не кислые. Родственницу привлекали в ВЛК, по 20 бедолаг за вечер, приволакивали. Bolt Повідомлень: 2623 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1688168916901691 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостейМодератори: Faceless