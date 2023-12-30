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Shaman написав:ну це класика - "ненавиджу расизм та негрів"
більшість чоловіків чомусь дівчат ЛГБТ сприймають норм на відміну від чоловіків ЛБГТ. бо коли "в десна лупашатся здоровенные бородатые мужики" - це ужас, ужас
Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами. Мне, честно говоря пофиг. Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают "Как вы относитесь к гомосексуалистам?" Армянское радио отвечает \ "Мы к ним не относимся". Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг. У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было. Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию. И сразу стал толерантным. Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации.
rjkz написав:Да, есть такое явление, даже как-то какое-то исследование было, что однополые отношения между женщинами почему-то воспринимаются более естественно чем между мужчинами. Мне, честно говоря пофиг. Это как в том анекдоте, когда армянское радио спрашивают "Как вы относитесь к гомосексуалистам?" Армянское радио отвечает \ "Мы к ним не относимся". Так вот, пока ко мне настойчиво не подкатывают, то мне и пофиг. У моего знакомого хуже ругательства чем "п...рас" никогда не было. Пока вдруг он не узнал, что его родной брат имеет альтернативную ориентацию. И сразу стал толерантным. Поэтому нефиг ставить какие-то маяки, пока сам не оказался в неоднозначной ситуации.
akurt написав: Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне… Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі… «Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…
Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.
А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."
Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись.
Starikan написав:Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.
Дуже приємно, що є зараз на території США людина, яка може з чимось розібратися на території України. З чим ви «розберетеся без нього»? З фундаментом на відстані в 11000 км? Чи з ЛГБТ? Фундамент переробите дистанційно, а тому ЛГБТ покладете нарешті край?
29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.
Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Завдання: 1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск 2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків: - супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати); - інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022; - водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються); - наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК; - Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються; - Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022 - Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.
З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК