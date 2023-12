Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1689169016911692 Додано: Суб 30 гру, 2023 17:11 akurt написав: Bolt написав: Та во Львове тоже облавы не кислые. Родственницу привлекали в ВЛК, по 20 бедолаг за вечер, приволакивали. Та во Львове тоже облавы не кислые. Родственницу привлекали в ВЛК, по 20 бедолаг за вечер, приволакивали.

Не знаю, звідки такі дані про Львів - щойно говорив з приятелем - відео навіть включав - стоять в довжелезній черзі на Стрийський неподалік від Наукової - там алкоцентр "Bad boy" - алкосклад гігантських масштабів на 2 поверхи - з усього світу.

Працюють три каси - не справляються - черга з чоловіків віком 18-60 на всю торгову залу.

Запрошують для пришвидшення йти на додаткову касу на поверх 2. На всіх касах - чоловіки 18-60.

Судічі з асортименту - чутки про війну в Україні - прото чутки.

Вийшов мій респондент з того царства алкоголю - на касі дешевше, ніж віскі за 700 гривень ніхто і не купує - він як жебрак купив Львівську за 144 гривні - як раз намагається припаркуватися Мерседес з цікавими номерами типу 0202.

Ледве припаркувався на бордюри - вийшов із-за керма такий пан гречний - наче на дефіляду зібрався - з ним біня - сам дорого одягнений - дзиґар - камізелька - маринарка - кашкіт модний - відразу було видно, що буде далі рухатися на фронт.



Дані свіжі станом на 15-00 суботи 30 грудня. Не знаю, звідки такі дані про Львів - щойно говорив з приятелем - відео навіть включав - стоять в довжелезній черзі на Стрийський неподалік від Наукової - там алкоцентр "" - алкосклад гігантських масштабів на 2 поверхи - з усього світу.Працюють три каси - не справляються - черга з чоловіків вікомна всю торгову залу.Запрошують для пришвидшення йти на додаткову касу на поверх 2. На всіх касах - чоловіки 18-60.Судічі з асортименту - чутки про війну в Україні - прото чутки.Вийшов мій респондент з того царства алкоголю - на касі дешевше, ніж віскі за 700 гривень ніхто і не купує - він як жебрак купив Львівську за 144 гривні - як раз намагається припаркуватися Мерседес з цікавими номерами типу 0202.Ледве припаркувався на бордюри - вийшов із-за керма такий пан гречний - наче на дефіляду зібрався - з ним біня - сам дорого одягнений - дзиґар - камізелька - маринарка - кашкіт модний - відразу було видно, що буде далі рухатися на фронт.Дані свіжі станом на 15-00 суботи 30 грудня.

й що цим хотів сказати? що наближається новий рік?



а так у Львові по трьох невеличких підприємствах мобілізовано десь 10% від загальної кількості персоналу. під Львовом є й більші цифри.



людина інших критикує, що як так вони здалеку мають право щось критикувати - а сам чим далі, тим НАЧЕ краще знається. бо дуже багато думок про Північну Америку, по ситуації в Україні багато пальцем у небо.



розкажіть краще, що там в Туреччині з тими хлопами, яких свого часу арештували після землетрус.- вже сидять чи більш вірогідно вже тишком повиходили - це ж не гуленісти, та й будували вони дома з піску напевне за участю місцевої влади й що цим хотів сказати? що наближається новий рік?а так у Львові по трьох невеличких підприємствах мобілізовано десь 10% від загальної кількості персоналу. під Львовом є й більші цифри.людина інших критикує, що як так вони здалеку мають право щось критикувати - а сам чим далі, тим НАЧЕ краще знається. бо дуже багато думок про Північну Америку, по ситуації в Україні багато пальцем у небо.розкажіть краще, що там в Туреччині з тими хлопами, яких свого часу арештували після землетрус.- вже сидять чи більш вірогідно вже тишком повиходили - це ж не гуленісти, та й будували вони дома з піску напевне за участю місцевої влади Shaman

Shaman написав: й що цим хотів сказати? що наближається новий рік?

й що цим хотів сказати? що наближається новий рік?

Уважно читайте повідомлення на попередній сторінці від пана Bolt - тоді зрозумієте, що я хотів сказати та сказав.

Ну а взагалі приємно, що вас хвилює нагальне життєве для вас питання: чи когось та десь посадили на відстані в 2 300 км від Вас.



Уважно читайте повідомлення на попередній сторінці від пана Bolt - тоді зрозумієте, що я хотів сказати та сказав.

Ну а взагалі приємно, що вас хвилює нагальне життєве для вас питання: чи когось та десь посадили на відстані в 2 300 км від Вас.

Інших проблем у пана Шамана немає - то добре. Добре, що є щасливі люди на світі...

Додано: Суб 30 гру, 2023 17:45 akurt написав: Shaman написав: й що цим хотів сказати? що наближається новий рік?

й що цим хотів сказати? що наближається новий рік?

Уважно читайте повідомлення на попередній сторінці від пана Bolt - тоді зрозумієте, що я хотів сказати та сказав.

Ну а взагалі приємно, що вас хвилює нагальне життєве для вас питання: чи когось та десь посадили на відстані в 2 300 км від Вас.



Уважно читайте повідомлення на попередній сторінці від пана Bolt - тоді зрозумієте, що я хотів сказати та сказав.

Ну а взагалі приємно, що вас хвилює нагальне життєве для вас питання: чи когось та десь посадили на відстані в 2 300 км від Вас.

Інших проблем у пана Шамана немає - то добре. Добре, що є щасливі люди на світі...

тему не переводь



чи нема чого сказати? а нагадаю загинуло десятки тисяч людей - тому про цю подію й так відомо. й загинули через таких собі девелоперів, яким гроші затулили все. напевне, ви навіть знаєте таких. тому арешти були виправдані, але дуже цікаво чим все завершилося. чекаю на відповідь



й чого ви знову вигадуєте, проблем в світі багато. війна в Україні. а, так, ви ж агітуєте з країни тікати хто як може - й при цьому гордо кажете, що у вас український паспорт. людина парадокс.



тему не переводь

чи нема чого сказати? а нагадаю загинуло десятки тисяч людей - тому про цю подію й так відомо. й загинули через таких собі девелоперів, яким гроші затулили все. напевне, ви навіть знаєте таких. тому арешти були виправдані, але дуже цікаво чим все завершилося. чекаю на відповідь

й чого ви знову вигадуєте, проблем в світі багато. війна в Україні. а, так, ви ж агітуєте з країни тікати хто як може - й при цьому гордо кажете, що у вас український паспорт. людина парадокс.

й майже особисте питання - серед проданої вами нерухомості багато було в постраждалих районах? чи продажів було не так вже й багато?

Додано: Суб 30 гру, 2023 17:55 Shaman написав: й майже особисте питання - серед проданої вами нерухомості багато було в постраждалих районах? чи продажів було не так вже й багато?

Yes!

Запишу вас в список примітивів під номером 36.

Вже 35 хВахівців на цьому форумі нагородили мене посадами від Голови правління всесвітньої рієлторської організації та Президента всесвітнього консорціуму по торгівлі квартирами - до жадібного рієлтора, який по ночах дурить білих та пухнастих учасників форуму, а вдень - вдовиць та сиріт.

Запишіть десь: Ваш номер 36 (тридцять шість )!

Трохи почесний. В кінців є шістка! Клас! Вам повезло в житті!



P.S. Звіти про виторг від продажів квартир - в тому числі в постраждалих районах - даю щомісячно на протязі останніх 5 (!!!!) років приблизно 15-16 числа кожного (!) місяця. Реальні цифри та реальні факти.

Рекомендую: останній був 18 грудня.

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Також сьогодні дав звіт про мою торгівлю квартирами в Чехії.

Yes!

Запишу вас в список примітивів під номером 36.

Вже 35 хВахівців на цьому форумі нагородили мене посадами від Голови правління всесвітньої рієлторської організації та Президента всесвітнього консорціуму по торгівлі квартирами - до жадібного рієлтора, який по ночах дурить білих та пухнастих учасників форуму, а вдень - вдовиць та сиріт.

Запишіть десь: Ваш номер 36 (тридцять шість )!

Трохи почесний. В кінців є шістка! Клас! Вам повезло в житті!

P.S. Звіти про виторг від продажів квартир - в тому числі в постраждалих районах - даю щомісячно на протязі останніх 5 (!!!!) років приблизно 15-16 числа кожного (!) місяця. Реальні цифри та реальні факти.

Рекомендую: останній був 18 грудня.

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Також сьогодні дав звіт про мою торгівлю квартирами в Чехії.

Там точні цифри, мої комісійні 5% - можете порахувати, щоби вночі краще спати.

Повідомлень: 8953 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 18:13 Starikan написав: akurt написав: Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…

Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…

«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів… Саме цікаве, що пана Назара - батька двох школярів - зовсім не хвилюють нагальні питання Фінансового форуму України: геї, лесбі, транссексуали і таке аналогічне…Він навіть здивований, що шановне панство замість вивчення того, чого це зліплений не з гімна та палок дитячий садочок раптом почав уходити під землю, роздивляються, якого кольору джинси на людині, яка мешкає на іншому боці Земної кулі…«Дивні люди!» - сказав мені пан Назар, батько двох школярів…

Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.



А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."



Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись. Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись.



Дело в том, что Ваш оппонент очень много путешествует по миру.

Это не плохо.

Но турист никогда не пропитается тем соком, которым пропитывается резидент.

Турист живет в режиме "посмотрите направо посмотрите налево".

А когда ребенку того Назара начнут в школе с 5 лет объяснять то, что однополые отношения - это не только нормально, а очень даже здорово, то тогда Назар будет очень даже интересоваться в каком штате жить и в какую школу пойдет его ребенок.

Когда Назар поселится в штате с частыми торнадо и/или ураганами и/или наводнениями, то его будет интересовать вопрос почему тут строят дома из овнаипалок вместо дома, который не унесет торнадо.

Когда Назар придет в учреждение для оформления какого-нибудь документа и его промаринуют 2 часа в очереди, а потом при малейшей заминке ему проорут "Go away" и это сделает "загорелая" женщина, он сядет в кресло очереди и увидит как после него подходит афроамериканка с таким-же кейсом и та-же служащая сити с ней терпеливо и вежливо 40 минут будет перезаполнять ее бумаги, то у него возникнет вопрос "А чем Я хуже, почему меня просто послали?".

Но такого не увидищь из окна арендованного авто в перерывах между трансатлантическими перелетами.

Не увидишь также как недавно в Бронксе обрушился многоквартирный дом и только по какой-то невероятной случайности никто не только не погиб, но даже не пострадал. Ни прохожие на тротуаре ни посетители и работники магазина на первом этаже ни проезжавший мимо школьный автобус. Из магазина люди, услышав странный треск выскочили, прохожие разбежались, в той части дома люди были на работе.

Это локал ньюс, они туристу не интересны.

Я поэтому и писал, что хотел-бы иметь несколько жизней, чтобы пожить в разных штатах, странах и проникнуться тем "соком", в котором "варятся" местные. Это очень интересно.

Турист в Египте увидет Великие пирамиды Гизы, Долину Царей и храм Хатшепсут,поныряет с аквалангом в Красном море, но он не будет иметь ни малейшего понятия как живут современные египтяне. И вссе эти красоты он миллион раз видел по Нэшнл Джиогрэфик.

Небоскребы НЙ мы миллион раз видели в разных фильмах, новостях и передачах, но приехав туристами мы мало что узнаем за несколько дней поездки. Фоточек в ФБ накидаем "Тут был Вася/Коля/Петя". Но НЙ мы не узнаем, мы увидим привычные картинки.

Поэтому туриста и не волнуют проблемы образования в США, качество строительства, преступность, особенности расовых и гендерных взаимоотношений.

Кстати, тут у меня в доме жила семья, их внучку когда-то отдали в мидл скул, которая далеко от нашего дома, но почему-то мы к ней относимся. В школе 2% белых. И девочка почувствовала расизм черных на себе. ЕЕ оттуда забрали через 2 месяца. Учителя, черные, тоже относились к ней как к человеку низщего сорта.

В целом, в НЙ отличные паблик скулз, но не везде и надо тщательно выбирать.

Вот у меня и проблема была - элементари скул выше всяких похвал, но у детей разница в пару лет. Старший уже закончил, а младший - нет. И район для жизни хороший, но проблема с мидл. Решением стала частная школа.

Как это интересно туристу?

А для местного с детьми все завязано на школы.

Люди из-за школ переезжают, меняют работу, платят космические налоги (как семья моих друзей в НДЖ, которые выбрали когда-то жить в Берген каунти только из-за одних из лучших школ в стране, но и с самыми высокими праперти таксами. Сейчас дети школу закончили, уже имеют планы продать дом, в котором прожили 23 года и переехать в локацию, где не такие высокие таксы). П

Турист на Манхеттене пройдется с задранной вверх головой, купит сувениров по несколько долларов, покатается на пароходике, как вариант сходит на бродвейское шоу и в ресторан. И в аэропорт.

И как далеко от его понимания будет то, что лендлорд в НЙ не может выселить тенанта из-за неуплаты в течении полугода?

Дело в том, что Ваш оппонент очень много путешествует по миру.

Это не плохо.

Но турист никогда не пропитается тем соком, которым пропитывается резидент.

Турист живет в режиме "посмотрите направо посмотрите налево".

А когда ребенку того Назара начнут в школе с 5 лет объяснять то, что однополые отношения - это не только нормально, а очень даже здорово, то тогда Назар будет очень даже интересоваться в каком штате жить и в какую школу пойдет его ребенок.

Когда Назар поселится в штате с частыми торнадо и/или ураганами и/или наводнениями, то его будет интересовать вопрос почему тут строят дома из овнаипалок вместо дома, который не унесет торнадо.

Когда Назар придет в учреждение для оформления какого-нибудь документа и его промаринуют 2 часа в очереди, а потом при малейшей заминке ему проорут "Go away" и это сделает "загорелая" женщина, он сядет в кресло очереди и увидит как после него подходит афроамериканка с таким-же кейсом и та-же служащая сити с ней терпеливо и вежливо 40 минут будет перезаполнять ее бумаги, то у него возникнет вопрос "А чем Я хуже, почему меня просто послали?".

Но такого не увидищь из окна арендованного авто в перерывах между трансатлантическими перелетами.

Не увидишь также как недавно в Бронксе обрушился многоквартирный дом и только по какой-то невероятной случайности никто не только не погиб, но даже не пострадал. Ни прохожие на тротуаре ни посетители и работники магазина на первом этаже ни проезжавший мимо школьный автобус. Из магазина люди, услышав странный треск выскочили, прохожие разбежались, в той части дома люди были на работе.

Это локал ньюс, они туристу не интересны.

Я поэтому и писал, что хотел-бы иметь несколько жизней, чтобы пожить в разных штатах, странах и проникнуться тем "соком", в котором "варятся" местные. Это очень интересно.

Турист в Египте увидет Великие пирамиды Гизы, Долину Царей и храм Хатшепсут,поныряет с аквалангом в Красном море, но он не будет иметь ни малейшего понятия как живут современные египтяне. И вссе эти красоты он миллион раз видел по Нэшнл Джиогрэфик.

Небоскребы НЙ мы миллион раз видели в разных фильмах, новостях и передачах, но приехав туристами мы мало что узнаем за несколько дней поездки. Фоточек в ФБ накидаем "Тут был Вася/Коля/Петя". Но НЙ мы не узнаем, мы увидим привычные картинки.

Поэтому туриста и не волнуют проблемы образования в США, качество строительства, преступность, особенности расовых и гендерных взаимоотношений.

Кстати, тут у меня в доме жила семья, их внучку когда-то отдали в мидл скул, которая далеко от нашего дома, но почему-то мы к ней относимся. В школе 2% белых. И девочка почувствовала расизм черных на себе. ЕЕ оттуда забрали через 2 месяца. Учителя, черные, тоже относились к ней как к человеку низщего сорта.

В целом, в НЙ отличные паблик скулз, но не везде и надо тщательно выбирать.

Вот у меня и проблема была - элементари скул выше всяких похвал, но у детей разница в пару лет. Старший уже закончил, а младший - нет. И район для жизни хороший, но проблема с мидл. Решением стала частная школа.

Как это интересно туристу?

А для местного с детьми все завязано на школы.

Люди из-за школ переезжают, меняют работу, платят космические налоги (как семья моих друзей в НДЖ, которые выбрали когда-то жить в Берген каунти только из-за одних из лучших школ в стране, но и с самыми высокими праперти таксами. Сейчас дети школу закончили, уже имеют планы продать дом, в котором прожили 23 года и переехать в локацию, где не такие высокие таксы). П

Турист на Манхеттене пройдется с задранной вверх головой, купит сувениров по несколько долларов, покатается на пароходике, как вариант сходит на бродвейское шоу и в ресторан. И в аэропорт.

И как далеко от его понимания будет то, что лендлорд в НЙ не может выселить тенанта из-за неуплаты в течении полугода?

Он может только рассказать подробности обеда в ресторане или цену билета на самолет.

Додано: Суб 30 гру, 2023 18:30 На правах местного аксакала задам неудобный вопрос.

Насколько я понимаю, возраст присутствующих и примкнувшего к ним пана Назара примерно 40-50 лет.

Дети - школьники и студенты, о которых они так заботятся.



Но - ни слова о судьбе родителей не слышал вообще на ветках форума. Понимаю, что форум финансовый, и это отвлекает от обсуждения "каруселей" и пр.



В то же время у моего старшего сына (45 лет) и его "землячества" аналогичного и большего возраста собралось уже человек 6 родителей из Украины, из них две колясочницы.



Додано: Суб 30 гру, 2023 18:34 rjkz - Вы абсолютно правы и наблюдения Ваши интересны. И наверно точные.

Я сам как-то очень очень долго просидел в DMV.

Но там же прикол был в другом:

Starikan написав: Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.

Нехай пан Назар займається своїми справами.

Прикол был в том, что украинский пенсионер, временно находящийся - кажется - в Лос Анджелесе - пообещал разобраться с фундаментом за 11 000 км от него.

Прикол был в том, что украинский пенсионер, временно находящийся - кажется - в Лос Анджелесе - пообещал разобраться с фундаментом за 11 000 км от него.

Мне это показалось очень забавным.

Повідомлень: 8953 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 18:42 rjkz

В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников.



Тьфу-тьфу... Starikan 2 Повідомлень: 19712 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2587 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 18:46 Starikan написав: rjkz

В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников

Тьфу-тьфу... В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшниковТьфу-тьфу...

Ну вот видите, не все так и плохо...

Тьфу-тьфу...

А вообще поиск страны счастья и идеального общества с идеальными отношениями и укладом - задача благородная и актуальная...

Началась кажется с Тамазза Кампанеллы... Все ищут-ищут и что-то мешает...

Ну вот видите, не все так и плохо...

Тьфу-тьфу...

А вообще поиск страны счастья и идеального общества с идеальными отношениями и укладом - задача благородная и актуальная...

Началась кажется с Тамазза Кампанеллы... Все ищут-ищут и что-то мешает...

То чернокожая женщина вдруг мимо пройдет, то в школе не то задание зададут, то дом в Бронксе обрушится... Вот нигде в м

Повідомлень: 8953 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 18:48 Bolt написав: Что за движ на границе? Гайки закручують?

https://m.censor.net/ua/video_news/3464 ... alidnistyu

‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️





29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.



Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Завдання:

1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск

2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:

- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);

- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;

- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);

- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;

- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;

- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022

- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.



З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Что за движ на границе? Гайки закручують?‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.Завдання:1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК



Так что, меня впустят и выпустят?

Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах. Так что, меня впустят и выпустят?Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах. rjkz

