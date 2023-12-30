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#<1 ... 1690169116921693 Додано: Суб 30 гру, 2023 18:52 rjkz написав: Bolt написав: Что за движ на границе? Гайки закручують?

https://m.censor.net/ua/video_news/3464 ... alidnistyu

‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️





29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.



Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Завдання:

1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск

2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:

- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);

- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;

- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);

- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;

- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;

- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022

- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.



З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Что за движ на границе? Гайки закручують?‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.Завдання:1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК



Так что, меня впустят и выпустят?

Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах. Так что, меня впустят и выпустят?Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.

Я бы не стал рисковать... Я бы не стал рисковать... Bolt Повідомлень: 2626 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 19:16 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Что за движ на границе? Гайки закручують?

https://m.censor.net/ua/video_news/3464 ... alidnistyu

‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️





29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.



Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Завдання:

1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск

2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:

- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);

- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;

- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);

- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;

- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;

- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022

- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.



З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Что за движ на границе? Гайки закручують?‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.Завдання:1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК



Так что, меня впустят и выпустят?

Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах. Так что, меня впустят и выпустят?Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.

Я бы не стал рисковать... Я бы не стал рисковать...

Отож. Лотерея. Тепер підете актуалізовувати дані, чи в хатинці відсиджуватиметесь? У мене знайомий позавчора приїхав. Третя, онко. Чому виїхав? Прийшли з тцк і сказали « після НР ти наш». Інший знайомий ( у батька друга група) вирішив в родинному колі відсвʼяткувати і вже потім їхати. Отож. Лотерея. Тепер підете актуалізовувати дані, чи в хатинці відсиджуватиметесь? У мене знайомий позавчора приїхав. Третя, онко. Чому виїхав? Прийшли з тцк і сказали « після НР ти наш». Інший знайомий ( у батька друга група) вирішив в родинному колі відсвʼяткувати і вже потім їхати. gonchik74

Повідомлень: 541 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 19:20 Starikan написав: rjkz

В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников.



Тьфу-тьфу... В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников.Тьфу-тьфу...



Ну а в НЙ обычный человек иногда чувствует себя дискриминированным.

Но это места надо знать.

На юге Бруклина, как-бы это ни печально было, при всех недостатках, но вссе-же население более в этом плане адекватное.

Может быть именно поэтому в школах пытаются найти "золотую середину" между требованиями DOE NYC и традициями местного населения и ограничивают пропаганду ЛГБТ осторожными словами, типа "ну есть такие, но это не так уж и ужасно".

В то время как где-нибудь на севере "лгбт - это модно и стильно, это лучше, чем традиционные отношения" (утрированно, но местами и до такого доходит).

Юг Бруклина - это такой республиканский анклав в демократтическом НЙ.

Во время блм погромов навстречу колонне блм-щиков организовалась колонна жителей южного Бруклина, которая остановила их и не пустила дальше.

В это время остальные сидели по своим домам поджав хвосты или становясь на колени перед хулиганами.

Сейчас центр города оккупирован арабами и иже с ними, которые требуют прекращения войны с бедными и несчастными террористами, которые все-то навсего зверски убили 1200 израильтян и граждан других стран, включая женщин, стариков и детей и захватили более 200 заложников, часть которых тоже убили, женщин все это время беспрерывно насиловали. Это по их мнению - нормально, а ответная операция - это геноцид несчатных террористов, белых и пушистых.

Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.

Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало. Ну а в НЙ обычный человек иногда чувствует себя дискриминированным.Но это места надо знать.На юге Бруклина, как-бы это ни печально было, при всех недостатках, но вссе-же население более в этом плане адекватное.Может быть именно поэтому в школах пытаются найти "золотую середину" между требованиями DOE NYC и традициями местного населения и ограничивают пропаганду ЛГБТ осторожными словами, типа "ну есть такие, но это не так уж и ужасно".В то время как где-нибудь на севере "лгбт - это модно и стильно, это лучше, чем традиционные отношения" (утрированно, но местами и до такого доходит).Юг Бруклина - это такой республиканский анклав в демократтическом НЙ.Во время блм погромов навстречу колонне блм-щиков организовалась колонна жителей южного Бруклина, которая остановила их и не пустила дальше.В это время остальные сидели по своим домам поджав хвосты или становясь на колени перед хулиганами.Сейчас центр города оккупирован арабами и иже с ними, которые требуют прекращения войны с бедными и несчастными террористами, которые все-то навсего зверски убили 1200 израильтян и граждан других стран, включая женщин, стариков и детей и захватили более 200 заложников, часть которых тоже убили, женщин все это время беспрерывно насиловали. Это по их мнению - нормально, а ответная операция - это геноцид несчатных террористов, белых и пушистых.Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало. rjkz

Повідомлень: 15999 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5004 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 19:22 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Что за движ на границе? Гайки закручують?

https://m.censor.net/ua/video_news/3464 ... alidnistyu

‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️





29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.



Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Завдання:

1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск

2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:

- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);

- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;

- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);

- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;

- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;

- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022

- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.



З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Что за движ на границе? Гайки закручують?‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.Завдання:1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК



Так что, меня впустят и выпустят?

Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах. Так что, меня впустят и выпустят?Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.

Я бы не стал рисковать... Я бы не стал рисковать...



Не буду. Не буду. rjkz

Повідомлень: 15999 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5004 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1690169116921693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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