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29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.
Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Завдання: 1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск 2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків: - супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати); - інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022; - водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються); - наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК; - Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються; - Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022 - Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.
З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК
Так что, меня впустят и выпустят? Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.
29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.
Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Завдання: 1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск 2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків: - супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати); - інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022; - водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються); - наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК; - Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються; - Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022 - Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.
З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК
Так что, меня впустят и выпустят? Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.
Я бы не стал рисковать...
Отож. Лотерея. Тепер підете актуалізовувати дані, чи в хатинці відсиджуватиметесь? У мене знайомий позавчора приїхав. Третя, онко. Чому виїхав? Прийшли з тцк і сказали « після НР ти наш». Інший знайомий ( у батька друга група) вирішив в родинному колі відсвʼяткувати і вже потім їхати.
Starikan написав:rjkz В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников.
Тьфу-тьфу...
Ну а в НЙ обычный человек иногда чувствует себя дискриминированным. Но это места надо знать. На юге Бруклина, как-бы это ни печально было, при всех недостатках, но вссе-же население более в этом плане адекватное. Может быть именно поэтому в школах пытаются найти "золотую середину" между требованиями DOE NYC и традициями местного населения и ограничивают пропаганду ЛГБТ осторожными словами, типа "ну есть такие, но это не так уж и ужасно". В то время как где-нибудь на севере "лгбт - это модно и стильно, это лучше, чем традиционные отношения" (утрированно, но местами и до такого доходит). Юг Бруклина - это такой республиканский анклав в демократтическом НЙ. Во время блм погромов навстречу колонне блм-щиков организовалась колонна жителей южного Бруклина, которая остановила их и не пустила дальше. В это время остальные сидели по своим домам поджав хвосты или становясь на колени перед хулиганами. Сейчас центр города оккупирован арабами и иже с ними, которые требуют прекращения войны с бедными и несчастными террористами, которые все-то навсего зверски убили 1200 израильтян и граждан других стран, включая женщин, стариков и детей и захватили более 200 заложников, часть которых тоже убили, женщин все это время беспрерывно насиловали. Это по их мнению - нормально, а ответная операция - это геноцид несчатных террористов, белых и пушистых. Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко. Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.
29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.
Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Завдання: 1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск 2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків: - супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати); - інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022; - водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються); - наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК; - Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються; - Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022 - Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.
З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК
Так что, меня впустят и выпустят? Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.