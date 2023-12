Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1690169116921693 Додано: Суб 30 гру, 2023 18:52 rjkz написав: Bolt написав: Что за движ на границе? Гайки закручують?

https://m.censor.net/ua/video_news/3464 ... alidnistyu

‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️





29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.



Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.

Завдання:

1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск

2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:

- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);

- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;

- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);

- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;

- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;

- Виїзд чоловіків на постійне місце проживання дозволяється тільки тим, хто проживав в іншій країні до 24.02.2022

- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.



З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК Что за движ на границе? Гайки закручують?‼️Прикордонні пункти України зупинили пропуск чоловіків через кордон. ‼️29 грудня, о 20:00, на прикордонних пунктах України перестали випускати чоловіків, незважаючи на наявність у них законних підстав для перетину кордону.Як нам стало відомо , вчора, 29 грудня, о 16:30 відбулась селекторна нарада, на якій працівникам прикордонної служби України було дано усне розпорядження посилити контроль за пропуском військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років.Завдання:1. Запобігти прийняттю одноосібного рішення про пропуск2. Основну увагу приділити наступним категоріям чоловіків:- супроводжуючі інвалідів ( максимально повертати);- інваліди без явних зовнішніх ознак інвалідності, які отримали документи, що підтверджують інвалідність після 24.02.2022;- водії, внесені до системи «ШЛЯХ» (працівникам прикордонної служби звертати увагу на попередню кількість перетинів державного кордону, максимально фільтрувати, чоловіків на легковий автомобілях, поїздах - не пропускаються);- наступні категорії чоловіків: одинокі батьки, зняті з військового обліку, тимчасово непридатні, обмежено придатні, мають право виїзду ЛИШЕ при наявності довідки із ТЦК;- Чоловіки, які надають документи,що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров’я, видані не раніше, ніж 6 місяців назад - не пропускаються;- Виїзд на підставі дозволів Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України , Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди.З особистих джерел журналістів Волонтерської правди в прикордонній службі України стало відомо, що дане розпорядження було видане з метою встановлення жорсткого контролю за виїздом чоловіків категорії 18-60 років в святковий період, запобіганню їх неповерненню в Україну у зв’язку із реєстрацією в Верховній Раді урядового законопроєкту щодо мобілізації та необхідністю виконання мобілізаційних планів ТЦК



Так что, меня впустят и выпустят?

Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах. Так что, меня впустят и выпустят?Жаль, что наш венский узник не выехал раньше в "командировку", было-бы больше героизма в его постах.

В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников.



Тьфу-тьфу... В этом, видимо, преимущество проживания в месте типа маленького городка рядом с Роквиллом ("столицей" каунти), где мы находимся. Народ тихий. В клиниках, в Уберах, в магазинах, в транспорте процентов 80 "небелых" самых разных рас. Ни разу не ощущали какого-либо неадекватного отношения. И уж, конечно, ни разу не видели демонстраций блмов, арабов или лгбтшников.Тьфу-тьфу...



Ну а в НЙ обычный человек иногда чувствует себя дискриминированным.

Но это места надо знать.

На юге Бруклина, как-бы это ни печально было, при всех недостатках, но вссе-же население более в этом плане адекватное.

Может быть именно поэтому в школах пытаются найти "золотую середину" между требованиями DOE NYC и традициями местного населения и ограничивают пропаганду ЛГБТ осторожными словами, типа "ну есть такие, но это не так уж и ужасно".

В то время как где-нибудь на севере "лгбт - это модно и стильно, это лучше, чем традиционные отношения" (утрированно, но местами и до такого доходит).

Юг Бруклина - это такой республиканский анклав в демократтическом НЙ.

Во время блм погромов навстречу колонне блм-щиков организовалась колонна жителей южного Бруклина, которая остановила их и не пустила дальше.

В это время остальные сидели по своим домам поджав хвосты или становясь на колени перед хулиганами.

Сейчас центр города оккупирован арабами и иже с ними, которые требуют прекращения войны с бедными и несчастными террористами, которые все-то навсего зверски убили 1200 израильтян и граждан других стран, включая женщин, стариков и детей и захватили более 200 заложников, часть которых тоже убили, женщин все это время беспрерывно насиловали. Это по их мнению - нормально, а ответная операция - это геноцид несчатных террористов, белых и пушистых.

Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.

Ну а в НЙ обычный человек иногда чувствует себя дискриминированным.
Но это места надо знать.
На юге Бруклина, как-бы это ни печально было, при всех недостатках, но вссе-же население более в этом плане адекватное.
Может быть именно поэтому в школах пытаются найти "золотую середину" между требованиями DOE NYC и традициями местного населения и ограничивают пропаганду ЛГБТ осторожными словами, типа "ну есть такие, но это не так уж и ужасно".
В то время как где-нибудь на севере "лгбт - это модно и стильно, это лучше, чем традиционные отношения" (утрированно, но местами и до такого доходит).
Юг Бруклина - это такой республиканский анклав в демократтическом НЙ.
Во время блм погромов навстречу колонне блм-щиков организовалась колонна жителей южного Бруклина, которая остановила их и не пустила дальше.
В это время остальные сидели по своим домам поджав хвосты или становясь на колени перед хулиганами.
Сейчас центр города оккупирован арабами и иже с ними, которые требуют прекращения войны с бедными и несчастными террористами, которые все-то навсего зверски убили 1200 израильтян и граждан других стран, включая женщин, стариков и детей и захватили более 200 заложников, часть которых тоже убили, женщин все это время беспрерывно насиловали. Это по их мнению - нормально, а ответная операция - это геноцид несчатных террористов, белых и пушистых.
Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.
Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.

Так уговаривали, и на тебе… и я по глупости про университеты рассказывал, а там точно все в норах, где сидят эти ЛГБТ - или как его там - норами пронизано.



Повідомлень: 8956 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1200 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 20:59 akurt написав: Shaman написав: й майже особисте питання - серед проданої вами нерухомості багато було в постраждалих районах? чи продажів було не так вже й багато? й майже особисте питання - серед проданої вами нерухомості багато було в постраждалих районах? чи продажів було не так вже й багато?

Yes!

Запишу вас в список примітивів під номером 36.

Вже 35 хВахівців на цьому форумі нагородили мене посадами від Голови правління всесвітньої рієлторської організації та Президента всесвітнього консорціуму по торгівлі квартирами - до жадібного рієлтора, який по ночах дурить білих та пухнастих учасників форуму, а вдень - вдовиць та сиріт.

Запишіть десь: Ваш номер 36 (тридцять шість )!

Трохи почесний. В кінців є шістка! Клас! Вам повезло в житті!



P.S. Звіти про виторг від продажів квартир - в тому числі в постраждалих районах - даю щомісячно на протязі останніх 5 (!!!!) років приблизно 15-16 числа кожного (!) місяця. Реальні цифри та реальні факти.

Рекомендую: останній був 18 грудня.

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Також сьогодні дав звіт про мою торгівлю квартирами в Чехії.

Там точні цифри, мої комісійні 5% - можете порахувати, щоби вночі краще спати. Yes!Запишу вас в список примітивів під номером 36.Вже 35 хВахівців на цьому форумі нагородили мене посадами від Голови правління всесвітньої рієлторської організації та Президента всесвітнього консорціуму по торгівлі квартирами - до жадібного рієлтора, який по ночах дурить білих та пухнастих учасників форуму, а вдень - вдовиць та сиріт.Запишіть десь: Ваш номер(тридцять)!Трохи почесний. В кінців є шістка! Клас! Вам повезло в житті!Звіти про виторг від продажів квартир - в тому числі в постраждалих районах - даю щомісячно на протязі останніх 5 (!!!!) років приблизно 15-16 числа кожного (!) місяця. Реальні цифри та реальні факти.Рекомендую: останній був 18 грудня.Також сьогодні дав звіт про мою торгівлю квартирами в Чехії.Там точні цифри, мої комісійні 5% - можете порахувати, щоби вночі краще спати.

й напевне серед цих 35 людей і багато тих, до кого треба прислухатися? а я гадаю, що ви вже паплюжите весь форум, а не когось окремо але ж не забувайте, що буває коли людина плюється в колектив...



так я так й не зрозумів - ви маєте відношення до нерухомості чи не маєте? в одному абзаці кажете ні, в іншому так. за вашої типу іронією взагалі губиться зміст, ваші повідомлення зазвичай ні про що



й до освіти хоч маєте відношення - американської, чи теж брешуть й ви в цій темі ні бельмеса?



rjkz написав: Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.

Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.

Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода.

Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало. Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.

А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."



Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись. Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись.

Дело в том, что Ваш оппонент очень много путешествует по миру.

Это не плохо.

Но турист никогда не пропитается тем соком, которым пропитывается резидент.

Турист живет в режиме "посмотрите направо посмотрите налево".

А когда ребенку того Назара начнут в школе с 5 лет объяснять то, что однополые отношения - это не только нормально, а очень даже здорово, то тогда Назар будет очень даже интересоваться в каком штате жить и в какую школу пойдет его ребенок.

Когда Назар поселится в штате с частыми торнадо и/или ураганами и/или наводнениями, то его будет интересовать вопрос почему тут строят дома из овнаипалок вместо дома, который не унесет торнадо.

Когда Назар придет в учреждение для оформления какого-нибудь документа и его промаринуют 2 часа в очереди, а потом при малейшей заминке ему проорут "Go away" и это сделает "загорелая" женщина, он сядет в кресло очереди и увидит как после него подходит афроамериканка с таким-же кейсом и та-же служащая сити с ней терпеливо и вежливо 40 минут будет перезаполнять ее бумаги, то у него возникнет вопрос "А чем Я хуже, почему меня просто послали?". Дело в том, что Ваш оппонент оченьпо миру.Это не плохо.Но турист никогда не пропитается тем соком, которым пропитывается резидент.Турист живет в режиме "посмотрите направо посмотрите налево".А когда ребенку того Назара начнут в школе с 5 лет объяснять то, что однополые отношения - это не только нормально, а очень даже здорово, то тогда Назар будет очень даже интересоваться в каком штате жить и в какую школу пойдет его ребенок.Когда Назар поселится в штате с частыми торнадо и/или ураганами и/или наводнениями, то его будет интересовать вопрос почему тут строят дома из овнаипалок вместо дома, который не унесет торнадо.Когда Назар придет в учреждение для оформления какого-нибудь документа и его промаринуют 2 часа в очереди, а потом при малейшей заминке ему проорут "Go away" и это сделает "загорелая" женщина, он сядет в кресло очереди и увидит как после него подходит афроамериканка с таким-же кейсом и та-же служащая сити с ней терпеливо и вежливо 40 минут будет перезаполнять ее бумаги, то у него возникнет вопрос "А чем Я хуже, почему меня просто послали?".

ключове - пан ПИШЕ, як він багато мандрує світом. не забувайте про це



й що з того, як будуть пояснювати про одностатеві стосунки. це на такому глибинному рівні обумовлюється, що ніяка агітація на це не вплине, як на мене. здається нікому в світі ще не вдалося перевиховати нетрадиційну орієнтацію, хоча спроб було багато. а от вчить, що просто не треба звертати на це увагу, таке існує.



ви напевне пропустили мій допис, що років 60 тому багато де афроамериканці сприймалися деякими людьми трохи вище тварини - й це викорінювалося таким ж методами - що це такі ж люди, як й інші. а навіть для вас ті персонажі, які фігурували у барі Голуба вустриця - якись не такі. вам теж є над чим попрацювати

Кстати, тут у меня в доме жила семья, их внучку когда-то отдали в мидл скул, которая далеко от нашего дома, но почему-то мы к ней относимся. В школе 2% белых. И девочка почувствовала расизм черных на себе. ЕЕ оттуда забрали через 2 месяца. Учителя, черные, тоже относились к ней как к человеку низщего сорта.

В целом, в НЙ отличные паблик скулз, но не везде и надо тщательно выбирать.

Вот у меня и проблема была - элементари скул выше всяких похвал, но у детей разница в пару лет. Старший уже закончил, а младший - нет. И район для жизни хороший, но проблема с мидл. Решением стала частная школа.

а оце проблема, з цим влада має боротися. й гадаю поборе.



але не у всіх емігрантів є можливість віддати дитину до приватної школі. ключове - пан ПИШЕ, як він багато мандрує світом. не забувайте про цей що з того, як будуть пояснювати про одностатеві стосунки. це на такому глибинному рівні обумовлюється, що ніяка агітація на це не вплине, як на мене. здається нікому в світі ще не вдалося перевиховати нетрадиційну орієнтацію, хоча спроб було багато. а от вчить, що просто не треба звертати на це увагу, таке існує.ви напевне пропустили мій допис, що років 60 тому багато де афроамериканці сприймалися деякими людьми трохи вище тварини - й це викорінювалося таким ж методами - що це такі ж люди, як й інші. а навіть для вас ті персонажі, які фігурували у барі Голуба вустриця - якись не такі. вам теж є над чим попрацюватиа оце проблема, з цим влада має боротися. й гадаю поборе.але не у всіх емігрантів є можливість віддати дитину до приватної школі. Shaman

Повідомлень: 4960 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 21:16 Теперь четко отследили две активные информационно-психологические операции России. Что продолжение предыдущего про усталость Запада от Украины. Сейчас активно работают над нарушением мобилизационных мер, и законов, которые будут приняты. В основе презрения и деморализации. Рассказы -

а) воевать не за что, люди не рабы, каждый сам выбирает как жить, пока одни воюют другие воруют, дети богатых/политиков, нет понимания что такое победа и как она выглядит.

Б) у военного руководства нет плана, просто убивает людей, эвакуация не проводится, тела погибших не эвакуируют, выплат нет, соцподдержки семьям погибших и раненых нет, подготовки нет мясных атак, оружия нет, надеть будет нечего и так в.

Это повестка к повторению 1917 года - прилипает к земле, все домой, война выгодна политикам и богатым, враг не на фронте, а в столице.

Вторая Ипсошечка работает над Головнокомандувачу и его близким окружением. За окружающую среду государственного офиса. То, что исходит со стороны «позаштатных», не цель, а средство огненного воздействия.

К сожалению, некоторые политики и высшие чиновники считают, что могут использовать работу россиян в свою пользу. И частично поддерживали, а на уровне партийного лидерства торпедировали тех, кого считают оппонентами/конкурентами.

Все это уже было там раньше. Чуть больше ста лет назад. Потом концлагеря, ели траву и их дети.

Никакой морали не будет.

Продолжаем в строю. Самая темная ночь, ты знаешь когда.

й до освіти хоч маєте відношення - американської, чи теж брешуть й ви в цій темі ні бельмеса?



Shaman написав: так я так й не зрозумів - ви маєте відношення до нерухомості чи не маєте? в одному абзаці кажете ні, в іншому так. за вашої типу іронією взагалі губиться зміст, ваші повідомлення зазвичай ні про що

й до освіти хоч маєте відношення - американської, чи теж брешуть й ви в цій темі ні бельмеса?

а на моє питання про

Так приємно дізнатися, що в наш буремний час десь бродять такі світлі чисті наївні до безтями люди, які повністю не орієнтуються ні в просторі, ні в часі, ні в подіях, ні в економіці (гілку де ви простими словами розказуєте, як стати бідним, але хворим, і не бажати бути багатим, але здоровим, щось не часто відвідуєте).

Пане Shaman! Мені дуже приємно, що ви високо оцінюєте моє хобі: нерухомість за кордоном.

Колись збирав марки. Колись збирав пачки з цигарками (хоч не палив). Колись збирав книги (і зараз від мене праворуч шафа з книжками до стелі, навіть є рідкісна річ: «Українська енциклопедія в 12-ти томах»).

В нерухомості я дійсно трохи розбираюся (правильніше сказати: маю «чуйку») і мені то цікаво: посилання на аналітичні матеріали - власні - я давав. На відміну від теоретиків, відірваних від життя, або мрійників - я практик справжній - «Українець поки не помацає, не повірить!»

Тому інвестую сам, купую сам, мацаю сам, профіт отримую сам, висновки пишу сам, щедро ділюся з учасниками форуму сам тим, де можна отримати профіт.

Дуже приємно, що ви опікуєтеся постраждалими від землетрусу в місцевості, яка віддалена від вас приблизно на 3000 км, і в якій в найближчі 3000 років ви не будете.

Хтось би недосвідчений порадив опікуватися в цю жахливу ніч Харковом, але я розумію: Персія та Месопотамія вам рідніші. Так приємно дізнатися, що в наш буремний час десь бродять такі світлі чисті наївні до безтями люди, які повністю не орієнтуються ні в просторі, ні в часі, ні в подіях, ні в економіці (гілку де ви простими словами розказуєте, як стати бідним, але хворим, і не бажати бути багатим, але здоровим, щось не часто відвідуєте).Пане Shaman! Мені дуже приємно, що ви високо оцінюєте моє хобі: нерухомість за кордоном.Колись збирав марки. Колись збирав пачки з цигарками (хоч не палив). Колись збирав книги (і зараз від мене праворуч шафа з книжками до стелі, навіть є рідкісна річ: «Українська енциклопедія в 12-ти томах»).В нерухомості я дійсно трохи розбираюся (правильніше сказати: маю «чуйку») і мені то цікаво: посилання на аналітичні матеріали - власні - я давав. На відміну від теоретиків, відірваних від життя, або мрійників - я практик справжній - «Українець поки не помацає, не повірить!»Тому інвестую сам, купую сам, мацаю сам, профіт отримую сам, висновки пишу сам, щедро ділюся з учасниками форуму сам тим, де можна отримати профіт.Дуже приємно, що ви опікуєтеся постраждалими від землетрусу в місцевості, яка віддалена від вас приблизно на 3000 км, і в якій в найближчі 3000 років ви не будете.Хтось би недосвідчений порадив опікуватися в цю жахливу ніч Харковом, але я розумію: Персія та Месопотамія вам рідніші. akurt

