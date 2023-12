Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1691169216931694 Додано: Суб 30 гру, 2023 22:04 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: rjkz написав: Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.

Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало. Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.

Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода. Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода. Це не жарт? Це не жарт? Faceless

Модератор Повідомлень: 34416 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1426 раз. Подякували: 7924 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:12 akurt написав: Shaman написав: так я так й не зрозумів - ви маєте відношення до нерухомості чи не маєте? в одному абзаці кажете ні, в іншому так. за вашої типу іронією взагалі губиться зміст, ваші повідомлення зазвичай ні про що



й до освіти хоч маєте відношення - американської, чи теж брешуть й ви в цій темі ні бельмеса?



а на моє питання про наслідки розслідування загибелі людей в наслідок землетрусу ви так й не можете відповісти. дивно для людини, яка типу живе в країні, де ця тема має бути актуальною так я так й не зрозумів - ви маєте відношення до нерухомості чи не маєте? в одному абзаці кажете ні, в іншому так. за вашої типу іронією взагалі губиться зміст, ваші повідомлення зазвичай ні про щой до освіти хоч маєте відношення - американської, чи теж брешуть й ви в цій темі ні бельмеса?а на моє питання про наслідки розслідування загибелі людей в наслідок землетрусу ви так й не можете відповісти. дивно для людини, яка типу живе в країні, де ця тема має бути актуальною

Так приємно дізнатися, що в наш буремний час десь бродять такі світлі чисті наївні до безтями люди, які повністю не орієнтуються ні в просторі, ні в часі, ні в подіях, ні в економіці (гілку де ви простими словами розказуєте, як стати бідним, але хворим, і не бажати бути багатим, але здоровим, щось не часто відвідуєте).

Пане Shaman! Мені дуже приємно, що ви високо оцінюєте моє хобі: нерухомість за кордоном.

Колись збирав марки. Колись збирав пачки з цигарками (хоч не палив). Колись збирав книги (і зараз від мене праворуч шафа з книжками до стелі, навіть є рідкісна річ: «Українська енциклопедія в 12-ти томах»).

В нерухомості я дійсно трохи розбираюся (правильніше сказати: маю «чуйку») і мені то цікаво: посилання на аналітичні матеріали - власні - я давав. На відміну від теоретиків, відірваних від життя, або мрійників - я практик справжній - «Українець поки не помацає, не повірить!»

Тому інвестую сам, купую сам, мацаю сам, профіт отримую сам, висновки пишу сам, щедро ділюся з учасниками форуму сам тим, де можна отримати профіт.

Дуже приємно, що ви опікуєтеся постраждалими від землетрусу в місцевості, яка віддалена від вас приблизно на 3000 км, і в якій в найближчі 3000 років ви не будете.

Хтось би недосвідчений порадив опікуватися в цю жахливу ніч Харковом, але я розумію: Персія та Месопотамія вам рідніші. Так приємно дізнатися, що в наш буремний час десь бродять такі світлі чисті наївні до безтями люди, які повністю не орієнтуються ні в просторі, ні в часі, ні в подіях, ні в економіці (гілку де ви простими словами розказуєте, як стати бідним, але хворим, і не бажати бути багатим, але здоровим, щось не часто відвідуєте).Пане Shaman! Мені дуже приємно, що ви високо оцінюєте моє хобі: нерухомість за кордоном.Колись збирав марки. Колись збирав пачки з цигарками (хоч не палив). Колись збирав книги (і зараз від мене праворуч шафа з книжками до стелі, навіть є рідкісна річ: «Українська енциклопедія в 12-ти томах»).В нерухомості я дійсно трохи розбираюся (правильніше сказати: маю «чуйку») і мені то цікаво: посилання на аналітичні матеріали - власні - я давав. На відміну від теоретиків, відірваних від життя, або мрійників - я практик справжній - «Українець поки не помацає, не повірить!»Тому інвестую сам, купую сам, мацаю сам, профіт отримую сам, висновки пишу сам, щедро ділюся з учасниками форуму сам тим, де можна отримати профіт.Дуже приємно, що ви опікуєтеся постраждалими від землетрусу в місцевості, яка віддалена від вас приблизно на 3000 км, і в якій в найближчі 3000 років ви не будете.Хтось би недосвідчений порадив опікуватися в цю жахливу ніч Харковом, але я розумію: Персія та Месопотамія вам рідніші.

так задайте питання. ви ж навіть питання сформувати про економіку не можете, все намагаєтесь мене тролити американським акціями. розібралися з рожевими папірцями? гадаю ваше майбутнє хобі



й як ви перекручуєте - я кажу треба постійно вчитися та якісно працювати, щоб отримувати гроші - ви кажете, що це шлях до бідності. а може для вас чесно заробляти гроші - це дійсно моветон. й треба лише мати чуйку, як зрубити бабла по-легкому



а на питання про наслідки розслідування все одно не відновили - просто майстер вивернутися. про це не пишуть там, звідки ви свою інфо берете?



й так розумію, американська освіта - це не ваш фах, якось про неї ви ані гу-гу



а Харковім я опікуюсь, але не з вами - ви лише можете злословити з-за кордону, на жаль так задайте питання. ви ж навіть питання сформувати про економіку не можете, все намагаєтесь мене тролити американським акціями. розібралися з рожевими папірцями? гадаю ваше майбутнє хобій як ви перекручуєте - я кажу треба постійно вчитися та якісно працювати, щоб отримувати гроші - ви кажете, що це шлях до бідності. а може для вас чесно заробляти гроші - це дійсно моветон. й треба лише мати чуйку, як зрубити бабла по-легкомуа на питання про наслідки розслідування все одно не відновили - просто майстер вивернутися. про це не пишуть там, звідки ви свою інфо берете?й так розумію, американська освіта - це не ваш фах, якось про неї ви ані гу-гуа Харковім я опікуюсь, але не з вами - ви лише можете злословити з-за кордону, на жаль Shaman

Повідомлень: 4963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:15 Faceless написав: Starikan написав: rjkz написав: Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.

Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало. Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.

Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода. Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода. Це не жарт? Це не жарт?

звісно жарт.



де ви бачили, щоб руські за щось виступали? це якщо хтось примусову колону сформує або ще за гроші. звісно жарт.де ви бачили, щоб руські за щось виступали? це якщо хтось примусову колону сформує або ще за гроші. Shaman

Повідомлень: 4963 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:17 Я не знаю, чи правда, але припускаю, що може бути:

- по-перше, росіяни розповзалися по всьому світу неміряно;

- по-друге, московська пропаганда працює так відмінно, що Гебельс просто дитина.

В мережі виклали пранк, який влаштували наші - розмова з двома хлопцями, за походженням поляки (мама та батько - поляки), які мешкають в Вільнюсі (Литва).

Здавалося б, що може краще: поляк, який мешкає у Вільнюсі. Але ті два поляка, мешкаючи у Вільнюсі, розказують російською, що вони постріляли б в першу чергу литовців, а в другу чергу - українців.

Це просто і жах, і перемога московської пропаганди. На жаль. Поки ми хлопали вухами, вони @працювали@. akurt

Повідомлень: 8957 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:30 Starikan І нащо це в темі "Еміграція, заробітчанство"? BIGor

Повідомлень: 8443 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:32 Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань? BIGor

Повідомлень: 8443 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:34 Starikan написав: rjkz написав: Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.

Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало. Немного вселяет надежду то, что государственная машина и общество хоть и очень медленно, но начинает на это реагировать. Пока недостаточно жестко.Увольнение нескольких руководителей вузов и санкции в отношении публичных людей, поддерживающих антисемитские настроения - хорошо, но мало.

Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода. Сейчас на Брайтон Бич будут демонстрации против геноцида жителей Белгорода.



А что надо?

Пару дней не смотрел новости, вернее урывками - про массированную ракетную атаку знаю.

Ща полезу на Лигу.

На Брайтоне вряд ли.

Сейчас там в основном живут выходцы из Средней Азии, те русскоязычные что есть - в бОльшей части давно уехавшие евреи, их интересует больше Израиль (особенно если там есть родственники), касательно Украины и России обычно задается вопрос "У тебя там кто-то ОСТАЛСЯ?"

Идейные проросийские руские есть, но они распорошены и занимаются русофильством втихаря ночью в темной ванной. В южной части Бруклина, в которую входит и Брайтон, сейчас такое огромное количество украинцев...что если тему "геноцида жителей Белгорода" как-то поднять, то ее сметет волной гнева.

В моем доме висит украинский флаг, есть ватники, которым это не нравится. Но они свое недовольство молча проглатывают. Проглотят и "геноцид жителей Белгорода". А что надо?Пару дней не смотрел новости, вернее урывками - про массированную ракетную атаку знаю.Ща полезу на Лигу.На Брайтоне вряд ли.Сейчас там в основном живут выходцы из Средней Азии, те русскоязычные что есть - в бОльшей части давно уехавшие евреи, их интересует больше Израиль (особенно если там есть родственники), касательно Украины и России обычно задается вопрос "У тебя там кто-то ОСТАЛСЯ?"Идейные проросийские руские есть, но они распорошены и занимаются русофильством втихаря ночью в темной ванной. В южной части Бруклина, в которую входит и Брайтон, сейчас такое огромное количество украинцев...что если тему "геноцида жителей Белгорода" как-то поднять, то ее сметет волной гнева.В моем доме висит украинский флаг, есть ватники, которым это не нравится. Но они свое недовольство молча проглатывают. Проглотят и "геноцид жителей Белгорода". rjkz

Повідомлень: 16001 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:35 Re: Еміграція, заробітчанство Сегодня вечером вернулся мужик, отец трех детей, все как положено.

Хотел съездить на Новый год к родным, вез гостинцы и тепловизор. Говорит, уже подъезжал к границе Польши, когда узнал о "изменениях". Тут же развернул машину и вернулся обратно.

Говорит, та ну его на... antey1969 1

Повідомлень: 12200 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1689 раз. Подякували: 3619 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 22:47 Shaman написав: rjkz написав: Starikan написав: Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.



А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."



Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись. Нехай пан Назар займається своїми справами. Розберемося без нього.А то можна теж знайти матеріали типу "man who allegedly stabbed two teenage girls at New York City’s Grand Central Terminal this Christmas while shouting, "I want all White people dead" was free despite concerns over his violent mental state, reports said."Щодо ЛГБТ - цій темі присвячена ледве не кожна п'ята новина у MSN. Пора й пану Назару - успішному американцеві - цим цікавитись.

Дело в том, что Ваш оппонент очень много путешествует по миру.

Это не плохо.

Но турист никогда не пропитается тем соком, которым пропитывается резидент.

Турист живет в режиме "посмотрите направо посмотрите налево".

А когда ребенку того Назара начнут в школе с 5 лет объяснять то, что однополые отношения - это не только нормально, а очень даже здорово, то тогда Назар будет очень даже интересоваться в каком штате жить и в какую школу пойдет его ребенок.

Когда Назар поселится в штате с частыми торнадо и/или ураганами и/или наводнениями, то его будет интересовать вопрос почему тут строят дома из овнаипалок вместо дома, который не унесет торнадо.

Когда Назар придет в учреждение для оформления какого-нибудь документа и его промаринуют 2 часа в очереди, а потом при малейшей заминке ему проорут "Go away" и это сделает "загорелая" женщина, он сядет в кресло очереди и увидит как после него подходит афроамериканка с таким-же кейсом и та-же служащая сити с ней терпеливо и вежливо 40 минут будет перезаполнять ее бумаги, то у него возникнет вопрос "А чем Я хуже, почему меня просто послали?". Дело в том, что Ваш оппонент оченьпо миру.Это не плохо.Но турист никогда не пропитается тем соком, которым пропитывается резидент.Турист живет в режиме "посмотрите направо посмотрите налево".А когда ребенку того Назара начнут в школе с 5 лет объяснять то, что однополые отношения - это не только нормально, а очень даже здорово, то тогда Назар будет очень даже интересоваться в каком штате жить и в какую школу пойдет его ребенок.Когда Назар поселится в штате с частыми торнадо и/или ураганами и/или наводнениями, то его будет интересовать вопрос почему тут строят дома из овнаипалок вместо дома, который не унесет торнадо.Когда Назар придет в учреждение для оформления какого-нибудь документа и его промаринуют 2 часа в очереди, а потом при малейшей заминке ему проорут "Go away" и это сделает "загорелая" женщина, он сядет в кресло очереди и увидит как после него подходит афроамериканка с таким-же кейсом и та-же служащая сити с ней терпеливо и вежливо 40 минут будет перезаполнять ее бумаги, то у него возникнет вопрос "А чем Я хуже, почему меня просто послали?".

ключове - пан ПИШЕ, як він багато мандрує світом. не забувайте про це



й що з того, як будуть пояснювати про одностатеві стосунки. це на такому глибинному рівні обумовлюється, що ніяка агітація на це не вплине, як на мене. здається нікому в світі ще не вдалося перевиховати нетрадиційну орієнтацію, хоча спроб було багато. а от вчить, що просто не треба звертати на це увагу, таке існує.



ви напевне пропустили мій допис, що років 60 тому багато де афроамериканці сприймалися деякими людьми трохи вище тварини - й це викорінювалося таким ж методами - що це такі ж люди, як й інші. а навіть для вас ті персонажі, які фігурували у барі Голуба вустриця - якись не такі. вам теж є над чим попрацювати

Кстати, тут у меня в доме жила семья, их внучку когда-то отдали в мидл скул, которая далеко от нашего дома, но почему-то мы к ней относимся. В школе 2% белых. И девочка почувствовала расизм черных на себе. ЕЕ оттуда забрали через 2 месяца. Учителя, черные, тоже относились к ней как к человеку низщего сорта.

В целом, в НЙ отличные паблик скулз, но не везде и надо тщательно выбирать.

Вот у меня и проблема была - элементари скул выше всяких похвал, но у детей разница в пару лет. Старший уже закончил, а младший - нет. И район для жизни хороший, но проблема с мидл. Решением стала частная школа.

а оце проблема, з цим влада має боротися. й гадаю поборе.



але не у всіх емігрантів є можливість віддати дитину до приватної школі. ключове - пан ПИШЕ, як він багато мандрує світом. не забувайте про цей що з того, як будуть пояснювати про одностатеві стосунки. це на такому глибинному рівні обумовлюється, що ніяка агітація на це не вплине, як на мене. здається нікому в світі ще не вдалося перевиховати нетрадиційну орієнтацію, хоча спроб було багато. а от вчить, що просто не треба звертати на це увагу, таке існує.ви напевне пропустили мій допис, що років 60 тому багато де афроамериканці сприймалися деякими людьми трохи вище тварини - й це викорінювалося таким ж методами - що це такі ж люди, як й інші. а навіть для вас ті персонажі, які фігурували у барі Голуба вустриця - якись не такі. вам теж є над чим попрацюватиа оце проблема, з цим влада має боротися. й гадаю поборе.але не у всіх емігрантів є можливість віддати дитину до приватної школі.



1. Вы должно быть не осознали - именно агитация, агрессивная, ЛГБТ детям с 5 лет. Я думаю, Витальен лучше объяснит.

Если сформировавшемуся человеку будут говорить - "Как вы относитесь?", то он может сказать "Я не отношусь".

2. Насчет эмигрантов -я уже давал посыл, иммигранты зачастую более мотивированы и проходят фильтр самого факта эмиграграции, когда надо поднять свою пятую точку, выучить язык, что-то делать. Местные многие плывут по течению и плывут.

Не напрягаясь. Не парясь дыркой на кредитке/кредитках, зная что может сегодня поработать, потом на полгода уволиться, потом найти другую работу.

Иммигрант знает, что кроме самого себя ему не на кого расчитывать.

Поэтому и результаты быстрее и выше. И образование детей заточено на то, чтобы дети были в состоянии поступить в вуз и желательно на востребованную специальность. Так что в частные школы и на тьюторинги чаще иммигранты отдают детей. И это финансово доступно. Другое ракурс - это приоритеты.

Если нет приоритета на образование ребенка, то хоть миллионы человек может зарабатывать. Кстати, повторюсь, в НЙ очень неплохие паблик скулз. Только надо внимательно смотреть, чтобы не попалась плохая, такие тоже есть. 1. Вы должно быть не осознали - именно агитация, агрессивная, ЛГБТ детям с 5 лет. Я думаю, Витальен лучше объяснит.Если сформировавшемуся человеку будут говорить - "Как вы относитесь?", то он может сказать "Я не отношусь".2. Насчет эмигрантов -я уже давал посыл, иммигранты зачастую более мотивированы и проходят фильтр самого факта эмиграграции, когда надо поднять свою пятую точку, выучить язык, что-то делать. Местные многие плывут по течению и плывут.Не напрягаясь. Не парясь дыркой на кредитке/кредитках, зная что может сегодня поработать, потом на полгода уволиться, потом найти другую работу.Иммигрант знает, что кроме самого себя ему не на кого расчитывать.Поэтому и результаты быстрее и выше. И образование детей заточено на то, чтобы дети были в состоянии поступить в вуз и желательно на востребованную специальность. Так что в частные школы и на тьюторинги чаще иммигранты отдают детей. И это финансово доступно. Другое ракурс - это приоритеты.Если нет приоритета на образование ребенка, то хоть миллионы человек может зарабатывать. Кстати, повторюсь, в НЙ очень неплохие паблик скулз. Только надо внимательно смотреть, чтобы не попалась плохая, такие тоже есть. rjkz

Повідомлень: 16001 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5005 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 23:00 antey1969 написав: Сегодня вечером вернулся мужик, отец трех детей, все как положено.

Хотел съездить на Новый год к родным, вез гостинцы и тепловизор. Говорит, уже подъезжал к границе Польши, когда узнал о "изменениях". Тут же развернул машину и вернулся обратно.

Говорит, та ну его на... Сегодня вечером вернулся мужик, отец трех детей, все как положено.Хотел съездить на Новый год к родным, вез гостинцы и тепловизор. Говорит, уже подъезжал к границе Польши, когда узнал о "изменениях". Тут же развернул машину и вернулся обратно.Говорит, та ну его на...

Цікаво, що всі хейтять Безуглу за ці нові законопроекти, а вона навпаки дала людям реальну ситуацію задовго до прийняття закону, так би мовити "попередила". Хто пам'ятає перед майданом коли регіонали приймали "Диктаторські закони", вночі проголосували і одразу підписали.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F

«Закони про диктатуру»[1][2][3] (також «Закони 16 січня», Диктаторські закони[4]) — пакет законів, ухвалених Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. «Закони» були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та, попри гостру критику[5][6][7][8][9][10], підписані Президентом наступного дня, 17 січня[11]. Вони приймалися підняттям рук[12], без використання системи «Рада» та без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували[13][14]. Цікаво, що всі хейтять Безуглу за ці нові законопроекти, а вона навпаки дала людям реальну ситуацію задовго до прийняття закону, так би мовити "попередила". Хто пам'ятає перед майданом коли регіонали приймали "Диктаторські закони", вночі проголосували і одразу підписали. BIGor

Повідомлень: 8443 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1691169216931694 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ana Bolt і 18 гостейМодератори: Faceless