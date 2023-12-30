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rjkz написав:1. Вы должно быть не осознали - именно агитация, агрессивная, ЛГБТ детям с 5 лет. Я думаю, Витальен лучше объяснит. Если сформировавшемуся человеку будут говорить - "Как вы относитесь?", то он может сказать "Я не отношусь". 2. Насчет эмигрантов -я уже давал посыл, иммигранты зачастую более мотивированы и проходят фильтр самого факта эмиграграции, когда надо поднять свою пятую точку, выучить язык, что-то делать. Местные многие плывут по течению и плывут. Не напрягаясь. Не парясь дыркой на кредитке/кредитках, зная что может сегодня поработать, потом на полгода уволиться, потом найти другую работу. Иммигрант знает, что кроме самого себя ему не на кого расчитывать. Поэтому и результаты быстрее и выше. И образование детей заточено на то, чтобы дети были в состоянии поступить в вуз и желательно на востребованную специальность. Так что в частные школы и на тьюторинги чаще иммигранты отдают детей. И это финансово доступно. Другое ракурс - это приоритеты. Если нет приоритета на образование ребенка, то хоть миллионы человек может зарабатывать. Кстати, повторюсь, в НЙ очень неплохие паблик скулз. Только надо внимательно смотреть, чтобы не попалась плохая, такие тоже есть.
агітація чи це ви так сприймаєте, а агітація йде про те, що це треба спокійно сприймати?
нічого Вітальян не пояснить. ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.
тому rjkz, звикайте дядьки за ручки - це варіанти норми в США хоч в демократичному штаті, хоч в республіканському теперь этого недостаточно
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 31 гру, 2023 00:38, всього редагувалось 2 разів.