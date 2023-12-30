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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1692169316941695
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:22

Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:30

  rjkz написав:1. Вы должно быть не осознали - именно агитация, агрессивная, ЛГБТ детям с 5 лет. Я думаю, Витальен лучше объяснит.
Если сформировавшемуся человеку будут говорить - "Как вы относитесь?", то он может сказать "Я не отношусь".
2. Насчет эмигрантов -я уже давал посыл, иммигранты зачастую более мотивированы и проходят фильтр самого факта эмиграграции, когда надо поднять свою пятую точку, выучить язык, что-то делать. Местные многие плывут по течению и плывут.
Не напрягаясь. Не парясь дыркой на кредитке/кредитках, зная что может сегодня поработать, потом на полгода уволиться, потом найти другую работу.
Иммигрант знает, что кроме самого себя ему не на кого расчитывать.
Поэтому и результаты быстрее и выше. И образование детей заточено на то, чтобы дети были в состоянии поступить в вуз и желательно на востребованную специальность. Так что в частные школы и на тьюторинги чаще иммигранты отдают детей. И это финансово доступно. Другое ракурс - это приоритеты.
Если нет приоритета на образование ребенка, то хоть миллионы человек может зарабатывать. Кстати, повторюсь, в НЙ очень неплохие паблик скулз. Только надо внимательно смотреть, чтобы не попалась плохая, такие тоже есть.

агітація чи це ви так сприймаєте, а агітація йде про те, що це треба спокійно сприймати?

нічого Вітальян не пояснить. ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.

тому rjkz, звикайте дядьки за ручки - це варіанти норми в США хоч в демократичному штаті, хоч в республіканському :D
теперь этого недостаточно
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 31 гру, 2023 00:38, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:31

  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:
Shaman
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Повідомлень: 4967
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:40

  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:49

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:54

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна :D

Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪
Bolt
 
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  #<1 ... 1692169316941695
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