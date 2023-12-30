Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1692169316941695 Додано: Нед 31 гру, 2023 00:31 Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі Shaman

Повідомлень: 4968 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 00:40 Shaman написав: Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏 Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏 Bolt Повідомлень: 2629 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 00:49 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏 Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна Shaman

Повідомлень: 4968 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 00:54 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏 Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна

Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪 Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪 Bolt Повідомлень: 2629 З нами з: 09.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 00:59 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏 Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна

Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪 Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪

фігня. деякі місцеві форумчани отримали безстроковий бан фігня. деякі місцеві форумчани отримали безстроковий бан Shaman

Повідомлень: 4968 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 01:45 Shaman написав: BIGor написав: Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань? , що Ви робите в темі? Ну крім постійного флуду і пересмикань?

якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити



коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі



а пересмикування - це взагалі ваші вигадки



бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.



у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?



при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?



пишіть, не соромтесь якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робитиколи я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі- це взагалі ваші вигадкибо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?пишіть, не соромтесь

А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?



Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?

Короче від Вас корисної інфи 0%.

Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю. А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?Короче від Вас корисної інфи 0%.Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю. BIGor

Повідомлень: 8441 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 02:28 Bolt написав: mazurkevych написав: Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih



Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»… Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…

Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎 Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎



Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы... Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы... katso

Повідомлень: 846 З нами з: 16.05.12 Подякував: 112 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1692169316941695 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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