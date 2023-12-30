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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1692169316941695
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:31

  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:40

  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:49

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:54

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна :D

Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 00:59

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏

це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна :D

Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪

фігня. деякі місцеві форумчани отримали безстроковий бан :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:45

  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань?

якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити :lol:

коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі

а пересмикування - це взагалі ваші вигадки ;)

бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.

у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?

при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?

пишіть, не соромтесь ;)

А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?

Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?
Короче від Вас корисної інфи 0%.
Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 02:28

  Bolt написав:
  mazurkevych написав:Посадові особи Естонського МВС не виключають, що будуть видавати військозобовязаних громадян України:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/616 ... ov-yazanih

Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…

Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎


Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...
katso
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