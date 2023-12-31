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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 гру, 2023 00:31
Bolt написав:
Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏
лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:40
Shaman написав: Bolt написав:
Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏
лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі
Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏
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Bolt
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:49
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏
лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі
Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏
це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:54
Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪
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Bolt
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:59
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏
це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна
Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪
фігня. деякі місцеві форумчани отримали безстроковий бан
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:45
Shaman написав: BIGor написав:Shaman
, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"
? Ну крім постійного флуду і пересмикань?
якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити
коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі
а пересмикування
- це взагалі ваші вигадки
бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.
у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?
при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?
пишіть, не соромтесь
А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?
Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?
Короче від Вас корисної інфи 0%.
Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.
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BIGor
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Додано: Нед 31 гру, 2023 02:28
Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...
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katso
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Додано: Нед 31 гру, 2023 02:46
rjkz написав:
Идейные проросийские руские есть, но они распорошены и занимаются русофильством втихаря ночью в темной ванной. В южной части Бруклина, в которую входит и Брайтон, сейчас такое огромное количество украинцев...что если тему "геноцида жителей Белгорода" как-то поднять, то ее сметет волной гнева.
В моем доме висит украинский флаг, есть ватники, которым это не нравится. Но они свое недовольство молча проглатывают. Проглотят и "геноцид жителей Белгорода".
Власти США официально осудили атаку Белгорода (и промолчали об атаке Харькова и других городов, во избежание эскалации и дестабилизации), вот я и подумал...
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Додано: Нед 31 гру, 2023 02:59
katso написав: Bolt написав:
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...
Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого.
Дальше тему можно не продолжать.
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