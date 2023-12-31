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BIGor написав:Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань?
якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити
коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі
а пересмикування - це взагалі ваші вигадки
бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.
у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?
при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?
пишіть, не соромтесь
А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?
Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали? Короче від Вас корисної інфи 0%. Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.
rjkz написав:Идейные проросийские руские есть, но они распорошены и занимаются русофильством втихаря ночью в темной ванной. В южной части Бруклина, в которую входит и Брайтон, сейчас такое огромное количество украинцев...что если тему "геноцида жителей Белгорода" как-то поднять, то ее сметет волной гнева. В моем доме висит украинский флаг, есть ватники, которым это не нравится. Но они свое недовольство молча проглатывают. Проглотят и "геноцид жителей Белгорода".
Власти США официально осудили атаку Белгорода (и промолчали об атаке Харькова и других городов, во избежание эскалации и дестабилизации), вот я и подумал...
Може бути «трендом» в майбутньому: якщо не даєш літаків чи грошей - видай «ухилянтів»…
Де вони наших ухилянтів будуть ловити? В приталлінськіх маршрутках і електричка?! 😏😎
Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...
Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого. Дальше тему можно не продолжать.
rjkz написав:1. Вы должно быть не осознали - именно агитация, агрессивная, ЛГБТ детям с 5 лет. Я думаю, Витальен лучше объяснит. Если сформировавшемуся человеку будут говорить - "Как вы относитесь?", то он может сказать "Я не отношусь". 2. Насчет эмигрантов -я уже давал посыл, иммигранты зачастую более мотивированы и проходят фильтр самого факта эмиграграции, когда надо поднять свою пятую точку, выучить язык, что-то делать. Местные многие плывут по течению и плывут. Не напрягаясь. Не парясь дыркой на кредитке/кредитках, зная что может сегодня поработать, потом на полгода уволиться, потом найти другую работу. Иммигрант знает, что кроме самого себя ему не на кого расчитывать. Поэтому и результаты быстрее и выше. И образование детей заточено на то, чтобы дети были в состоянии поступить в вуз и желательно на востребованную специальность. Так что в частные школы и на тьюторинги чаще иммигранты отдают детей. И это финансово доступно. Другое ракурс - это приоритеты. Если нет приоритета на образование ребенка, то хоть миллионы человек может зарабатывать. Кстати, повторюсь, в НЙ очень неплохие паблик скулз. Только надо внимательно смотреть, чтобы не попалась плохая, такие тоже есть.
агітація чи це ви так сприймаєте, а агітація йде про те, що це треба спокійно сприймати?
нічого Вітальян не пояснить. ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.
тому rjkz, звикайте дядьки за ручки - це варіанти норми в США хоч в демократичному штаті, хоч в республіканському теперь этого недостаточно
Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте. И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью. В моей локации, ввиду особенностей, эта пропаганда менее агрессивная. Никто не пушает за это, но и не агитирует.