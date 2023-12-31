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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 гру, 2023 05:13
Starikan написав:
Власти США официально осудили атаку Белгорода
rjkz написав:
Идейные проросийские руские есть, но они распорошены и занимаются русофильством втихаря ночью в темной ванной. В южной части Бруклина, в которую входит и Брайтон, сейчас такое огромное количество украинцев...что если тему "геноцида жителей Белгорода" как-то поднять, то ее сметет волной гнева.
В моем доме висит украинский флаг, есть ватники, которым это не нравится. Но они свое недовольство молча проглатывают. Проглотят и "геноцид жителей Белгорода".
(и промолчали об атаке Харькова и других городов, во избежание эскалации и дестабилизации), вот я и подумал...
Пока не слышал.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 08:39
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Та вони в мене, взагалі-то, традиційної сексуальної орієнтації. 😏
це вони в доброму значенні цього слова традиційної орієнтації, а в поганому значені - хто зна
Я на Строїмдомі написав, що модер в поганому змісті цього слова і отримав бан на 100 днів. 💪
Тю, а вас за шо?! Вроде всегда вежливы.
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