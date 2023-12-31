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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 гру, 2023 10:14
antey1969 написав: katso написав:
Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...
Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого.
Дальше тему можно не продолжать.
хлопці не переймайтеся. ніхто вас не екстрадує.
будете й далі повчати нас з-за кордону як нам тут жити й як воювати...
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:21
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:Shaman
, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"
? Ну крім постійного флуду і пересмикань?
якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити
коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі
а пересмикування
- це взагалі ваші вигадки
бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.
у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?
при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?
пишіть, не соромтесь
А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?
Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?
Короче від Вас корисної інфи 0%.
Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.
про поляків дякую, вже якась інфо. але наші суперечності трохи свіжіші, починаючи від того, що поляки називають Волинська різня й закінчуючи роллю УПА. але історики розберуться.
Барабан сидів в першу чергу на дружбі з Китаєм. кацапи були лише одними з покупців.
те, що ти не розумієш інфо, що я пишу - вибач, схоже ти теж далекий від економіки. буде цікаво, спробую пояснити
про меншість та більшість писати не буду, бо знову образишся. зверни увагу, про ворога народу написав ти, не я - це відображення твоїх думок
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:31
Shaman написав: Bolt написав:
Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏
лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі
це якщо сам квартирант не М1860, так що берем на квартиру ухилянтів, і ті платять справно за "криївку" не за адресою реєстрації і не пісчать
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:42
Bolt написав:
Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.
це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%?
але це не скоро
до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:12
оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:18
Shaman написав:
це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%?
але це не скоро
до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?
Якщо найманий працівник, і є доходи не за основним місцем роботи, то подаєш декларацію, а далі або тобі повертають переплату податків (майже завжди відбувається, бо прогресивна шкала), або доплачуєш податки.
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