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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1693169416951696
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:14

  antey1969 написав:
  katso написав:Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...

Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого.
Дальше тему можно не продолжать.

хлопці не переймайтеся. ніхто вас не екстрадує.
будете й далі повчати нас з-за кордону як нам тут жити й як воювати...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:21

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань?

якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити :lol:

коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі

а пересмикування - це взагалі ваші вигадки ;)

бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.

у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?

при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?

пишіть, не соромтесь ;)

А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?

Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?
Короче від Вас корисної інфи 0%.
Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.

про поляків дякую, вже якась інфо. але наші суперечності трохи свіжіші, починаючи від того, що поляки називають Волинська різня й закінчуючи роллю УПА. але історики розберуться.

Барабан сидів в першу чергу на дружбі з Китаєм. кацапи були лише одними з покупців.

те, що ти не розумієш інфо, що я пишу - вибач, схоже ти теж далекий від економіки. буде цікаво, спробую пояснити ;)

про меншість та більшість писати не буду, бо знову образишся. зверни увагу, про ворога народу написав ти, не я - це відображення твоїх думок ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:31

  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

це якщо сам квартирант не М1860, так що берем на квартиру ухилянтів, і ті платять справно за "криївку" не за адресою реєстрації і не пісчать
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:37

  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

кто же написал эти миллионы доносов :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:42

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

отож, бо як на карту, то уже всьо
https://news.meta.ua/uk/news/na-osobisti-koshti-ukrajintsiv-vvodiat-podatok-dlia-popovnennia-derzhbiudzhetu-5776866/
думаю, ще і ВЗ приліплять

Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.

це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? :D але це не скоро

до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:12

  nekefer написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:

кто же написал эти миллионы доносов :lol:

оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:18

  Shaman написав:це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? :D але це не скоро

до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?

Якщо найманий працівник, і є доходи не за основним місцем роботи, то подаєш декларацію, а далі або тобі повертають переплату податків (майже завжди відбувається, бо прогресивна шкала), або доплачуєш податки.
flyman
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