Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1693169416951696 Додано: Нед 31 гру, 2023 10:14 antey1969 написав: katso написав: Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы... Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...

Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого.

Дальше тему можно не продолжать. Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого.Дальше тему можно не продолжать.

хлопці не переймайтеся. ніхто вас не екстрадує.

будете й далі повчати нас з-за кордону як нам тут жити й як воювати... хлопці не переймайтеся. ніхто вас не екстрадує.будете й далі повчати нас з-за кордону як нам тут жити й як воювати... Shaman

Повідомлень: 4972 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 10:21 BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань? , що Ви робите в темі? Ну крім постійного флуду і пересмикань?

якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити



коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі



а пересмикування - це взагалі ваші вигадки



бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.



у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?



при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?



пишіть, не соромтесь якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робитиколи я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі- це взагалі ваші вигадкибо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?пишіть, не соромтесь

А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?



Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?

Короче від Вас корисної інфи 0%.

Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю. А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали?Короче від Вас корисної інфи 0%.Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.

про поляків дякую, вже якась інфо. але наші суперечності трохи свіжіші, починаючи від того, що поляки називають Волинська різня й закінчуючи роллю УПА. але історики розберуться.



Барабан сидів в першу чергу на дружбі з Китаєм. кацапи були лише одними з покупців.



те, що ти не розумієш інфо, що я пишу - вибач, схоже ти теж далекий від економіки. буде цікаво, спробую пояснити



про меншість та більшість писати не буду, бо знову образишся. зверни увагу, про ворога народу написав ти, не я - це відображення твоїх думок про поляків дякую, вже якась інфо. але наші суперечності трохи свіжіші, починаючи від того, що поляки називають Волинська різня й закінчуючи роллю УПА. але історики розберуться.Барабан сидів в першу чергу на дружбі з Китаєм. кацапи були лише одними з покупців.те, що ти не розумієш інфо, що я пишу - вибач, схоже ти теж далекий від економіки. буде цікаво, спробую пояснитипро меншість та більшість писати не буду, бо знову образишся. зверни увагу, про ворога народу написав ти, не я - це відображення твоїх думок Shaman

Повідомлень: 4972 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 10:31 Shaman написав: Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

це якщо сам квартирант не М1860, так що берем на квартиру ухилянтів, і ті платять справно за "криївку" не за адресою реєстрації і не пісчать це якщо сам квартирант не М1860, так що берем на квартиру ухилянтів, і ті платять справно за "криївку" не за адресою реєстрації і не пісчать flyman

Повідомлень: 33736 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 10:37 Shaman написав: Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

кто же написал эти миллионы доносов кто же написал эти миллионы доносов nekefer

Повідомлень: 815 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 10:42 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

отож, бо як на карту, то уже всьо

https://news.meta.ua/uk/news/na-osobisti-koshti-ukrajintsiv-vvodiat-podatok-dlia-popovnennia-derzhbiudzhetu-5776866/

думаю, ще і ВЗ приліплять отож, бо як на карту, то уже всьодумаю, ще і ВЗ приліплять

Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо. Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.

це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? але це не скоро



до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти? це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%?але це не скородо речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти? Shaman

Повідомлень: 4972 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 11:12 nekefer написав: Shaman написав: Bolt написав: Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏 Поки можна підтримувати спосіб життя - об'їхав квартирантів, зібрав гроші-лежиш на печі, жуєш калачі, я з України ні ногою. 😏

лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

кто же написал эти миллионы доносов кто же написал эти миллионы доносов

оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком Shaman

Повідомлень: 4972 З нами з: 29.09.19 Подякував: 533 раз. Подякували: 1271 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 11:18 Shaman написав: це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? але це не скоро



до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти? це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%?але це не скородо речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?

Якщо найманий працівник, і є доходи не за основним місцем роботи, то подаєш декларацію, а далі або тобі повертають переплату податків (майже завжди відбувається, бо прогресивна шкала), або доплачуєш податки. Якщо найманий працівник, і є доходи не за основним місцем роботи, то подаєш декларацію, а далі або тобі повертають переплату податків (майже завжди відбувається, бо прогресивна шкала), або доплачуєш податки. flyman

Повідомлень: 33736 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1693169416951696 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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