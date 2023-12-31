Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
katso написав:Люди которые печатали эту статью видимо даже не задумались а есть ли вообще технология выдачи гражданина против его воли в страну с которой нет общей границы...
Есть уже кейсы, что Украине не выдают даже тех, кто совершил на ее ее территории военные преступления. Причина: военные действия на территории Украины, что может быть угрозой для жизни и здоровья экстрадируемого. Дальше тему можно не продолжать.
хлопці не переймайтеся. ніхто вас не екстрадує. будете й далі повчати нас з-за кордону як нам тут жити й як воювати...
BIGor написав:Shaman, що Ви робите в темі "Еміграція, заробітчанство"? Ну крім постійного флуду і пересмикань?
якщо меншість таких, як я, не переможе більшість таких як ви - таки теж доведеться думати про еміграцію. а що робити
коли я кажу про зворотну сторону еміграції - це не флуд. люди мають розуміти, що якщо у них в Україні щось не виходить, це не значить, що автоматично вийде за кордоном, бо виникають додаткові труднощі. хоча загальні перспективи у деяких країнах - так, кращі
а пересмикування - це взагалі ваші вигадки
бо тема ЛГБТ наразі дійсно актуальна на Заході, а це не всім вихідцям з срср подобається. а якщо емігруєш, це доведеться прийняти.
у Польщі навпаки, скоро вже й аборти вільно не зробиш - що ви про це думаєте? й взагалі, давайте розкажіть нам - а як взаємовідносини з поляками. бо у нашій історії були різні періоди, гадаю є поляки, які до українців неприязно ставляться. ви з таким стикались, чи може чули про таке? чи дійсно нічого такого немає?
при кар'єрному зростанні у вас з поляком рівні шанси? чи є нюанси?
пишіть, не соромтесь
А ну давай про свої пересмикування, що за меншість і що за більшість? І чому я вже ворог народу?
Взаємовідносини з поляками дуже добрі. Можливо є поляки які негативно ставляться до українців - я таких особисто не бачив. А щодо історії - то знову пересмикуєте. Яка історія? Монгол чи татар б'єте в голову при зустрічі як бачите? А чого з касапами в губи цілувались всі ці останні 25 років? Ви ж з Харкова - що там весь ринок Барабашово сидів на дружбі з росіянами - і ніяк "різні періоди в історії" на це не впливали? Короче від Вас корисної інфи 0%. Щодо роботи - працюю в міжнародній компанії яка має офіс в Кракові. Менеджмент не поляки. Як там і кого підвищують - не моя справа - мені платять - я працюю.
про поляків дякую, вже якась інфо. але наші суперечності трохи свіжіші, починаючи від того, що поляки називають Волинська різня й закінчуючи роллю УПА. але історики розберуться.
Барабан сидів в першу чергу на дружбі з Китаєм. кацапи були лише одними з покупців.
те, що ти не розумієш інфо, що я пишу - вибач, схоже ти теж далекий від економіки. буде цікаво, спробую пояснити
про меншість та більшість писати не буду, бо знову образишся. зверни увагу, про ворога народу написав ти, не я - це відображення твоїх думок
Shaman написав:це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? але це не скоро
до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?
Якщо найманий працівник, і є доходи не за основним місцем роботи, то подаєш декларацію, а далі або тобі повертають переплату податків (майже завжди відбувається, бо прогресивна шкала), або доплачуєш податки.
В Україні зараз канікули для школярів і гріх не провести їх в тихому - і майже безпечному місці. Діти приятелів проводять час із своїми двоюрідними братами та сестрами - звичайними школярами американських шкіл, де - як впевнені учасники цього форуму - не вчать навіть букви - поблизу острова ось тут: https://maps.app.goo.gl/CCNeGToS8AnbLrHQ6?g_st=ic Саме в тому місті, де знімали фільм «Пірати Карибського моря». Основною несподіванкою було саме там, де пірати під головуванням Джека Горобця висаджуватися на незаселений острів, побачити, що він вже заселений. Українцями. Про це свідчить прапор України на незавершеній ще будівлі… ну, не зовсім з гімна та палок, як тут впевнені мешканці панельок… Повідомлень про натовпи геїв та лесбіянок, якими опікується Фінансовий форум України, не надходило…
Shaman написав:лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі
кто же написал эти миллионы доносов
оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком
те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
nekefer написав:кто же написал эти миллионы доносов
оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком
те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
"поток незамутненного сознания" - маю надію, тобі стало легше
йде війна, й мобілізація - неприємний для когось процес, але у держави немає іншого виходу. чого декого так через це плющить - риторичне питання. насправді мобілізують десь кожного десятого, але перелякалося дев'ять з десяти.
так примус, іншого шляху немає. чи запропонуй, як замінити Успіха та інших на фронті, по-іншому. держава є інструментом примусу в деяких речах. не подобається - спробуй пожити там, де держави немає - наприклад Сомалі - гадаю не сподобається ще більше